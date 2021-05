Covid-19. Média de novos casos a 7 dias volta aos 400 por dia

O boletim diário da DGS aponta, também, para um óbito cuja causa foi atribuída à infeção pelo novo coronavírus, nestas mesmas 24h (o que compara com os dois óbitos do dia anterior).

Até ao momento, confirmaram-se em Portugal 17.014 mortes com Covid-19, com 843.729 infetados (804.522 dos quais dados como recuperados).

O único óbito com Covid-19 registado nestas 24h diz respeito, segundo os dados da DGS, a uma mulher com mais de 80 anos que vivia na zona de Lisboa e Vale do Tejo.

É nesta região que contam mais óbitos, até ao momento: 7.211, desde que a pandemia começou. Lisboa e Vale do Tejo há vários meses ultrapassou a zona norte, neste aspeto, com 5.351 mortes com Covid-19 no norte do país até ao momento.