O primeiro-ministro assinalou esta quinta-feira o Dia da Marinha, destacando a decisão tomada pelo Governo de autorizar a realização de despesa para a execução do programa de aquisição de seis navios de patrulha oceânica.

Esta referência à decisão tomada em Conselho de Ministros foi feita por António Costa através de uma mensagem que publicou na sua conta oficial na rede social “Twitter”.

“Era difícil o país celebrar melhor o Dia da Marinha 2021. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que autoriza a realização de despesa com vista à execução do Programa de Aquisição de seis Navios de Patrulha Oceânica da classe Viana do Castelo, destinados à Marinha portuguesa”, escreveu o líder do executivo. Na sua mensagem, o primeiro-ministro aproveitou também “o dia festivo para saudar todos os membros da família naval“.

Depois, António Costa frisou “o enorme orgulho e confiança que os portugueses depositam na dedicação ao país e no brio marinheiro de todos quantos, honrando quotidianamente o exemplo de Vasco da Gama, servem Portugal na Marinha”.