Resende, o único concelho que tinha ficado retido na segunda fase do desconfinamento (a fase de 5 de abril), pode finalmente avançar para a última fase e aliviar as medidas restritivas de controlo da pandemia — agora pode aplicar as regras de 1 de maio em vigor na maior parte dos concelhos do continente.

Já a freguesia de São Teotónio, a única do concelho de Odemira que tinha ficado retida nas medidas de 5 de abril (juntamente com Resende), pode agora juntar-se ao resto do concelho, que recuou à terceira fase (com medidas de 19 de abril), depois de ter estado na quarta fase, mas em alerta. A ministra da Presidência disse que o concelho recuava porque tinha uma incidência acumulada de 287 casos por 100 mil habitantes, mas já chegou a ter 1.000 casos por 100 mil habitantes.

A ministra Mariana Vieira da Silva disse que não fazia sentido haver medidas específicas para freguesias, nomeadamente para São Teotónio, desde que já não existe cerca sanitária. Mas o fim da cerca sanitária em Odemira foi determinado a 11 de maio e a 13 de maio, depois do Conselho de Ministros, a freguesia de Longueira/Almograve avançou no desconfinamento e São Teotónio não.

Esta quarta-feira, o Supremo Tribunal Administrativo tinha admitido a providência cautelar apresentada pela Junta de Freguesia, o que implicava que, assim que o Governo fosse notificado, haveria um levantamento imediato das medidas restritivas impostas em São Teotónio na passada quinta-feira. A providência cautelar já não se aplica, no entanto, porque as medidas mudaram.

Na fase 3, com medidas de 19 de abril, ficam assim: Odemira e Montalegre, que recuam, e Arganil e Lamego, que recuaram na semana passada, mas que ainda não podem avançar. Santa Comba Dão, que ainda a semana passada tinha saído do estado de alerta, esta semana volta a entrar. Ficam em estado de alerta 10 concelhos por terem mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Concelho que avança:

Resende

Concelhos que não avançam:

Arganil

Lamego

Concelhos que recuam:

Montalegre

Odemira

Concelhos que se mantém em alerta:

Albufeira

Castelo de Paiva

Fafe

Golegã

Oliveira do Hospital

Novos concelhos em alerta:

Lagoa

Santa Comba Dão

Tavira

Vila do Bispo

Vila Nova de Paiva

Concelhos que saem do nível de alerta: