A farmacêutica brasileira União Química produziu o primeiro lote da vacina russa Sputnik V contra a Covid-19, de acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Fundo Russo de Investimento Direto (FIDR).

Depois de passar pelo procedimento de controlo de qualidade do Centro Gamaleya, a vacina produzida pela União Química será exportada para outros países da América Latina no combate à Covid-19″, lê-se no comunicado do fundo soberano russo.

O FIDR transferiu para a União Química a tecnologia necessária para o início da produção, além de documentação científica e biomateriais. No início de janeiro, o presidente da farmacêutica brasileira, Fernando de Castro Marques, viajou para a Rússia para visitar os centros de produção do Sputnik V. Depois disso ambas as partes concordaram em fornecer neste ano 150 milhões de doses da Sputnik V aos países latino-americanos.

No final de abril, os criadores da vacina Sputnik V criticaram a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o órgão regulador e de vigilância sanitária do Brasil, de proibir a importação da mesma vacina russa que tinha sido fabricada fora do país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os fabricantes do imunizante rejeitaram críticas feitas pela Anvisa sobre falta de documentação e problemas nas informações enviadas e acusaram os Estados Unidos de pressionar as autoridades brasileiras a desistir da Sputnik V. O uso do imunizante russo fabricado no país ou de lotes importados ainda não foi autorizado pela Anvisa.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo em número de positivos para Covid-19, com 15,8 milhões de infetados pelo coronavírus, que já custou a vida de 441.691 pessoas no país.