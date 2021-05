Nesse trabalho de levantamento, saltou-lhe à vista “a urgência de haver projetos que apontem para a fixação da população jovem em idade ativa, na faixa etária dos 15-25. É uma idade que me interessa muito trabalhar, porque são o futuro e são aqueles que mais se podem interessar por práticas contemporâneas.”

O Futurama — Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo, apresentado publicamente no final de abril, vem ocupar um espaço em branco. “Não me interessa fazer a programação cultural que os municípios já fazem. Interessa-me uma linguagem contemporânea que não está contemplada nas programações que já existem”. No ano de arranque, o projeto abarca quatro municípios limítrofes da região: Beja, Serpa, Mértola e Castro Verde. Das quatro autarquias, a Câmara Municipal de Beja é a única que não se associa oficialmente ao projeto, nem com apoio logístico nem financeiro. Nos três restantes, diz Romão ao Observador, “fui muito bem recebido, os vereadores de cultura foram muito sensíveis e interessados desde a primeira reunião.”

Futurama — Um Ecossistema artístico assente em quatro pilares

O ecossistema Futurama divide-se, para já, em quatro habitats: um programa de Residências Artísticas, com dez criadores convidados a cruzar as suas práticas artísticas com as dimensões tradicional, regional e patrimonial do território; o Cantexto, onde escritores nacionais são desafiados a escrever para grupos de cante alentejano; as Constelações, que propõem encontros entre artistas contemporâneos e representantes dos ofícios tradicionais, e um Programa Educativo que já começou a aproximar o discurso da arte contemporânea do público escolar (o Futurama tem parcerias com todas as escolhas secundárias dos quatro municípios).

Os artistas em residência foram selecionados por uma equipa de programadores que vão ser diferentes a cada edição, e que não estão necessariamente ligados ao Alentejo — porque, diz Romão, “este é um projeto nacional, mais do que um projeto regional”. Este ano, o Futurama joga Filipa Oliveira (programadora da Casa da Cerca em Almada) nas Artes Visuais, Rui Horta (coreógrafo e bailarino, fundador do Espaço do Tempo em Montemor-o-Novo) nas Artes Performativas, Luís Fernandes (diretor do Gnration em Braga) na Música e Arte Digital e a dupla Joana Gusmão/Nuno Lisboa (ligados à Apordoc) no Cinema. Cada programador associado escolheu os artistas que vão habitar espaços específicos de cada município. As residências, a acontecer entre maio e outubro, são os primeiros passos visíveis do Futurama. Já em maio, a realizadora Salomé Lamas vai trabalhar na Casa das Artes Mário Elias (Mértola) e a artista visual Susana Mendes Silva vai desenvolver pesquisa no Museu Regional Rainha D. Leonor (Beja).