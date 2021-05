O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira uma proposta de lei que transpõe para o ordenamento jurídico nacional uma diretiva europeia que altera normas da Autoridade da Concorrência (AdC) com vista a garantir uma aplicação mais eficaz da lei.

“Foi aprovada a proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, que transpõe para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva (UE) 2019/1, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno“, indica o comunicado do Conselho de Ministros.

Segundo explica o Governo no comunicado, o diploma altera o Regime Jurídico da Concorrência e os Estatutos da AdC, de forma a assegurar que a autoridade “dispõe de garantias de independência, bem como dos meios e das competências de investigação e decisão necessárias, nomeadamente em matéria de aplicação de coimas, garantindo-se uma aplicação mais eficaz das regras de concorrência da União Europeia”.

De acordo com informação divulgada na página da AdC, a autoridade remeteu ao Governo em 3 de abril de 2020 a proposta de anteprojeto de diploma de transposição da diretiva, conhecida por Diretiva ECN+, tendo em consideração os contributos recolhidos durante o período de consulta pública, que terminou em 15 de janeiro de 2020.

A proposta de anteprojeto, que poderá ter sofrido alterações, previa que a AdC pudesse solicitar às empresas investigadas todas as informações em qualquer formato, físico ou digital, designadamente “documentos, ficheiros e mensagens de correio eletrónico ou de um sistema de mensagens instantâneas, independentemente do local em que estejam armazenadas, nomeadamente num sistema informático ou noutro a que seja permitido o acesso legítimo a partir do primeiro, servidores, computadores portáteis, telemóveis ou outros dispositivos móveis, desde que acessíveis à destinatária“.

O documento permitia ainda à AdC “aceder sem aviso prévio a todas as instalações, terrenos, meios de transporte, dispositivos ou equipamentos de empresas ou de associações de empresas” em investigação.