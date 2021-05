Alfa-PHP ou (alfa)-pirrolidino-hexanofenona) (1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)hexan-1-ona). Ou apenas “branca sintética”, como é conhecida esta substância estupefaciente entre os consumidores locais. Era, até há bem pouco tempo, uma droga que não estava criminalizada. Tanto que o homem de 32 anos agora detido pela Polícia Judiciária (PJ) já tinha sido apanhado anteriormente com cerca de um quilo da mesma substância. Na altura, nada lhe aconteceu porque a “branca sintética” não constava nas tabelas do Decreto de Lei sobre a tráfico e consumo de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.

Mas passou a fazer parte da lista na semana passada, a partir de dia 11 de maio, com a publicação em Diário da República da Lei 25/2021. Por isso, quando o suspeito de 32 anos foi novamente apanhado com um quilo e meio do estupefaciente acabou detido. “A detenção ocorreu na Ilha de São Miguel, nos Açores, no contexto de uma operação policial realizada no âmbito de uma investigação em curso”, indica a PJ num comunicado emitido esta quinta-feira.

Além do quilo e meio que tinha na sua posse, o suspeito tinha mais “quinze mil e quinhentas doses individuais” da substância estupefaciente que está integrada na classe das catinonas sintéticas.

Depois de detido por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, o homem de 32 anos foi presente esta quinta-feira a um juiz para aplicação da medida de coação.