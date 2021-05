O Hospital de Santa Marta, em Lisboa, utiliza a partir de quinta-feira (dia 27) uma plataforma tecnológica inovadora que, aliada à inteligência artificial, permite detetar automaticamente a gravidade do bloqueio dos vasos sanguíneos, facilitando o diagnóstico e tratamento de doentes coronários.

Segundo anunciou nesta quinta-feira a farmacêutica Abbott, ao contrário dos métodos de imagem como a angiografia convencional, a tecnologia de tomografia de coerência ótica (TCO) recorre à luz infravermelha para fornecer imagens de alta definição a partir do interior de um vaso sanguíneo. Desta forma, os médicos podem dispor de uma visualização mais pormenorizada das artérias dos seus pacientes, permitindo-lhes personalizar o tratamento a aplicar em cada caso, adiantou a empresa.

Na prática, o novo software permite detetar, de forma automática e com recurso à inteligência artificial (IA), a gravidade dos bloqueios de cálcio e medir o diâmetro dos vasos para uma melhor tomada de decisão dos médicos durante os procedimentos de colocação de stent coronário (dispositivo em forma de tubo utilizado para manter as artérias abertas).

Para além do Hospital de Santa Marta, que recebe a primeira solução do género a ser implementada em Portugal, a empresa estima que esta tecnologia possa chegar a cerca de 50 outras unidades hospitalares.

Este é o primeiro software do género em Portugal, que permite melhores resultados para os pacientes, reduzindo os custos e otimizando a experiência do paciente e do médico”, adiantou a farmacêutica em comunicado.