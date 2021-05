O PCP acusou esta quinta-feira o Governo de estar a bloquear a execução de medidas inscritas no Orçamento do Estado para 2021 e recusou para já iniciar a discussão do próximo Orçamento, sem que o atual esteja cumprido.

Esta posição foi transmitida em conferência de imprensa, na Assembleia da República, pelo líder parlamentar do PCP, que deu como exemplos de medidas por cumprir contratações de pessoal para a saúde, educação e forças e serviços de segurança e investimentos nos cuidados de saúde primários e hospitais.

“Antes de se começar a discutir o Orçamento para 2022, é preciso que estas questões tenham resposta”, afirmou João Oliveira, que questionou: “Afinal de contas, para que é que o Governo quer o Orçamento aprovado?”.

O líder parlamentar do PCP reforçou a mensagem de que “não é possível começar a fazer uma discussão do Orçamento para 2022 com a execução do Orçamento para 2021 nestes termos”.

João Oliveira referiu que está previsto no Orçamento para este ano “um conjunto de investimentos concretos em hospitais, com verbas definidas”, em vários hospitais, “na Póvoa de Varzim, na Guarda, em Évora, no Hospital Central do Alentejo, no IPO de Lisboa, no Hospital de Setúbal, no Hospital do Seixal”.

Segundo a informação que o PCP recebeu, “em maio, o Ministério das Finanças ainda não transferiu as verbas necessárias para a execução desses investimentos”.

Por outro lado, João Oliveira qualificou de “verdadeiramente escabrosas” as situações resultantes da não contratação de trabalhadores para os serviços públicos “absolutamente cruciais”, e voltou a perguntar: “Para que é que o Governo quer o Orçamento aprovado, se depois não o executa?”.

“Queria que isso ficasse bem claro: nós não queremos que nenhum destes problemas fique adiado para 2022, aquilo que nós estamos a exigir ao Governo é que resolva estes problemas em 2021”, frisou.