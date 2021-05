A Polícia Judiciária está esta quinta-feira, em conjunto com o DCIAP, a fazer buscas no âmbito de uma operação de apreensão de documentos concentrada na área metropolitana do Porto e no Algarve. As buscas decorrem nas instalações das SAD do Futebol Clube do Porto e do Portimonense, além de junto de altos responsáveis destas duas sociedades anónimas desportivas, incluindo Pinto da Costa, e de outras empresas sedeadas em Portugal e no estrangeiro. A notícia foi avançada pela revista Sábado e, também, entretanto, pela TVI.

Segundo a Sábado, além de Pinto da Costa, outro alvo individual principal é o empresário que controla (desde 2013) a maioria do capital da Portimonense SAD, Constantin Teodoro Panagopoulos, um brasileiro conhecido no meio futebolístico como Teo Fonseca. Estão, também, a ser alvo de buscas os locais de trabalho e computadores de Rodiney Sampaio da Silva e de Edgar Vilaça, respetivamente, o presidente e o diretor financeiro da SAD do clube algarvio.

O trabalho da PJ e do DCIAP está relacionado com negócios de transferências de jogadores, empréstimos financeiros cruzados e repartições avultadas de comissões por vários intermediários. Existem suspeitas relacionadas com vários negócios entre os dois clubes, envolvendo as transferências de jogadores como Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares e Everton. Também o negócio da venda do brasileiro Hulk aos russos do Zenit, por 40 milhões de euros, causa suspeitas – um jogador que teve como agente o próprio Teodoro Panagopoulos (Teo Fonseca).

Em causa estão suspeitas de fraude fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, mais um processo que tem origem nos documentos que foram tornados públicos pelo pirata informático Rui Pinto no caso Football Leaks, diz a Sábado, ao que a TVI acrescenta que houve uma denúncia feita em 2018 que foi trabalhada pelo DCIAP. Também segundo a TVI, a própria verdade desportiva (nos encontros entre os dois clubes) poderá estar em causa.