Estão encontrados os 26 finalistas da edição de este ano do Festival Eurovisão da Canção. Os portugueses The Black Mamba, que concorrem com a canção “Love Is On My Side”, estão entre as bandas e artistas que passaram à final deste concurso de canções — que está agendada para este sábado, 22 de maio.

Poucos minutos depois do apuramento, por volta das 22h30, o grupo português estava à beira do top 10 nas previsões das casas de apostas, que cotavam Portugal como o 11º mais bem colocado. Os principais favoritos eram a esta hora, de acordo com as odds das casas de apostas, Itália (1º), Malta (2º) e França (3º), seguindo-se Suíça (4º), Ucrânia (5ª) e Islândia (6ª). Depois do top 6, seguiam-se — com favoritismo já mais semelhante entre si — Bulgária, Finlândia, Chipre, São Marino, Portugal e Lituânia.

Conheça os 26 finalistas de este ano e veja ou recorde as atuações nas semifinais, que carimbaram a 20 representantes musicais do mesmo número de países — seis tiveram apuramento direto e automático — a passagem à grande final.

The Black Mamba – “Love Is On My Side” (Portugal)

Anxhela Peristeri – “Karma” (Albânia)

Hurricane – “Loco Loco” (Sérvia)

VICTORIA – “Growing Up Is Getting Old” (Bulgária)

Natalia Gordienko – “Sugar” (Moldávia)

Daði og Gagnamagnið – “10 Years” (Islândia)

Senhit – “Adrenalina” (São Marino)

Gjon’s Tears – “Tout l’Univers” (Suíça)

Stefania – “Last Dance” (Grécia)

Blind Channel – “Dark Side” (Finlândia)

Jeangu Macrooy – “Birth of a New Age” (Países Baixos)

Barbara Pravi – “Voilà” (França)

Blas Cantó – “Voy a Quedarme” (Espanha)

Maneskin – “Zitti E Buoni” (Itália)

Jendrik – “I Don’t Feel Hate” (Alemanha)

James Newman – “Embers” (Reino Unido)

Efendi – “Mata Hari” (Azerbeijão)

Hooverphonic – “The Wrong Place” (Bélgica)

Elena Tsagrinou – “El Diablo” (Chipre)

Eden Alene – “Set Me Free” (Israel)

The Roop – “Discoteque” (Lituânia)

Destiny – “Je Me Casse” (Malta)

TIX – “Fallen Angel” (Noruega)

Manizha – “Russian Woman” (Rússia)

Tusse – “Voices” (Suécia)

Go_A – “Shum” (Ucrânia)