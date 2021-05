Para acelerar a mobilidade sustentável em Portugal, a Uber fez uma parceria com a Nissan e a LeasePlan que irá permitir aos motoristas da plataforma ter condições mais vantajosas no leasing ou renting de veículos 100% eléctricos, como o Leaf. Visando estimular a troca de modelos a combustão por viaturas exclusivamente a bateria, a companhia anuncia igualmente um pacote de incentivos até 850€ e 1700 minutos de carregamento grátis na rede da Power Dot.

Os estímulos agora anunciados enquadram-se numa estratégia mais ampla, que visa fazer da Uber uma plataforma de mobilidade zero emissões até 2040, em 10.000 cidades e seis continentes. Uma década antes, conforme foi comunicado pela empresa no ano passado, o compromisso passa por proporcionar apenas viagens 100% eléctricas nos Estados Unidos da América, Canadá e nas cidades europeias. Em 2025, é suposto que sete capitais na Europa, incluindo Lisboa, assegurem que metade do total dos quilómetros aí percorridos seja feito a bordo de veículos eléctricos. Meta que, para ser alcançada, justifica a parceria com a Nissan e a LeasePlan.

“Sabemos que o caminho para atingir o objectivo de uma mobilidade 100% sustentável é longo e que só é possível fazê-lo em conjunto através de parcerias como esta”, realça o director-geral da Uber em Portugal, Manuel Pina. Por seu lado, o seu homólogo da LeasePlan Portugal, António Oliveira Martins, destaca que este tipo de associação é essencial para “reduzir as emissões nas cidades” e melhorar a qualidade do ar, ao permitir “colocar na estrada mais carros eléctricos”. Já o director-geral da Nissan Portugal, António Melica, opta por realçar as qualidades do Leaf: “É o automóvel de zero emissões mais vendido de sempre no mercado português, com mais de 5500 unidades em circulação, e é o automóvel perfeito para o transporte de pessoas nas cidades, graças ao seu enorme espaço interior, conforto e tecnologias de segurança e de apoio à condução, como sejam o e-Pedal e ProPILOT e a sua incrível autonomia até 525 km no ciclo urbano.”

Convém, no entanto, recordar que as baterias de um automóvel eléctrico têm uma garantia associada, no caso da Nissan de 8 anos ou 160.000 km (o que ocorrer primeiro), período findo o qual a sua substituição está tabelada por um valor de 8610€. Sucede que habitualmente os veículos TVDE recorrem com frequência a cargas rápidas e os acumuladores do Leaf não usufruem de um sistema de refrigeração líquida que atenue a deterioração de sucessivos aquecimentos da bateria. Ora, esta situação já deu azo à ocorrência de casos em que os concessionários da marca nipónica apresentaram aos clientes orçamentos estapafúrdios.

O facto de a Uber procurar parceiros em Portugal para reforçar a oferta eléctrica da frota que opera na plataforma representa um novo investimento da companhia na mobilidade sustentável. Ressalte-se que foi no nosso país que foi estreado o Uber Green, em 2016, com veículos exclusivamente a bateria. Desde então, esse serviço contabiliza mais de 7 milhões de deslocações, o que leva a Uber estimar que “as viagens feitas por veículos eléctricos através da aplicação já pouparam 9 mil toneladas de emissões de CO2, o que equivale a 37 mil viagens de avião entre Lisboa e Nova Iorque”.