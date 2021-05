Copy Paste. Uma lição de cozinha

Parecem dois cadernos, mas são duas tábuas de cozinha, uma com linhas e outra quadriculada. Uma ideia original de João Valente e Maria Pita Guerreiro, do OJEAM Studio, para a Vicara. Batizadas de “Copy Paste” pela dupla de designers, as tábuas de madeira podem ser utilizadas para cortar ou para servir, basta escolher o tamanho pretendido. Neste caso, A4 ou A5. A maior custa 21€ e a mais pequena 14€.

Cardi B e Reebok: uma colaboração para suar

Nenhuma das duas precisa de ser apresentada e também não é de hoje que a relação entre a marca e a rapper vai de vento em popa. Depois de uma coleção de calçado, que agora se renova com novas cores, a colaboração entre a Reebok e Cardi B sobe de nível com as primeiras peças de vestuário. A seleção de peças de treino (ou não) incluem duas leggings, dois tops, um hoodie e ainda um body, bem ao estilo da estrela de 28 anos. A coleção está à venda na loja online da Reebok, os preços vão dos 40 aos 110 euros.

H24, o novo fresco e delicado da Hermès

Para criar a nova fragrância da marca para homem, Christine Nagel, perfumista residente da Hermès, quis fugir aos amadeirados mais convencionais que predominam na perfumaria masculina. A busca por uma fórmula original levou-a à natureza, mas também a uma pesquisa laboratorial. O resultado é H24, a primeira fragrância masculina inédita da marca em 15 anos, onde ressaltam a nota verde da sálvia-esclareia, o narciso a dar-lhe um toque floral e a essência de pau-rosa. O esclareno, que a perfumista apelida de molécula do futuro, sela esta eau de toilette com notas inicialmente verdes e térreas e, em definitivo, com um acabamento metálico. H24 da Hermès já está à venda nas perfumarias, bem como nas próprias lojas da marca. Está disponível em frascos de 100 ml e 50 ml (custam 105 e 75 euros, respetivamente) com recargas disponíveis.

A festa dos puzzles

Com o dom da premonição, a Piecework Puzzles nasceu em 2019 para reformular os velhinhos puzzles. À boleia do confinamento mundial, e de uma estética que Mario Testino aprovaria, os puzzles tornaram-se um fenómeno de vendas nos Estados Unidos da América e não só. Em março deste ano, chegaram finalmente a Portugal através da loja Banema Studio, com as suas caixas de cores fortes, pensadas para exibir ao lado dos coffee table books, e padrões originais. Com quinhentas ou mil peças, todos os puzzles nascem de uma fotografia feita em estúdio e há muitos em permanente festa, cheios de cocktails reluzentes, mesas carregadas de fruta ou bolos lascivamente arrancados por mãos com as unhas pintadas de vermelho. Dependendo da dimensão, custam 45€ ou 55€.

Mango e a inspiração mediterrânica: a primeira coleção para o lar

Depois da moda feminina e das apostas no vestuário para homem, criança, tamanhos grandes e lingerie, a marca espanhola segue o caminho dos seus principais concorrentes e lança uma linha de têxteis para a casa. A primeira coleção já se encontra disponível na loja online, num lançamento que abrangeu quase 20 mercados países europeus. Toalhas e roupões de banho, capas de almofadas, lençóis, mantas e colchas seguem uma paleta neutra inspirada na paisagem e no estilo de vida mediterrânicos. A marca garante que 75% dos têxteis usados têm características sustentáveis, ao mesmo tempo que apostou numa produção de proximidade, com 80% dos artigos produzidos entre Portugal, Espanha e Marrocos. Os preços começam nos 7,99 euros.

Stan Smith Forever. Um clássico mais sustentável.

É um clássico e está diferente. Ou melhor, mais amigo do ambiente. A Adidas pegou nos icónicos Stan Smith – o modelo inspirado naquele que o tenista começou a usar em 1973, quando passou a ser patrocinado pela marca – e reinventou-os com a promessa de mudar, “não o look ou o conforto, mas a forma como são feitos”. As sapatilhas são agora fabricadas com materiais mais sustentáveis, o que inclui a sola, feita a partir de resíduos de borracha, e a parte superior, com 50% de Primegreen, um material patenteado pela marca para acabar com o desperdício de plástico, reciclando-o. A nova era chega com um nome a olhar para o futuro – Stan Smith Forever – e ainda com uma nova coleção, desenhada em parceria com a Disney. À venda nas lojas Adidas e online, com preços que rondam os 100 euros.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.