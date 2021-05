Rui Jorge anunciou esta sexta-feira os 23 convocados para a fase final a eliminar do Campeonato da Europa Sub-21, com três alterações em relação aos eleitos para a fase de grupos, em março, que terminou com três vitórias consecutivas frente a Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0) e consequente apuramento no primeiro lugar.

Assim, e com Nuno Mendes de fora por ter sido chamado mais uma vez por Fernando Santos à Seleção A, saíram dos eleitos Pedro Gonçalves (também ele no conjunto principal), Filipe Soares e João Mário – que até passou a ser opção regular no FC Porto, não como ala mas como lateral direito – e entraram Romário Baró, também ele dos dragões, Rafael Leão e Jota, dupla ofensiva que esteve ausente em março por motivos físicos. O FC Porto continua a ser o clube mais representado com cinco elementos, seguido do Sporting com três.

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgína (Everton) e Luís Maximiano (Sporting)

Diogo Costa (FC Porto), João Virgína (Everton) e Luís Maximiano (Sporting) Defesas: Pedro Pereira (Crotone), Thierry Correia (Valencia), Tomás Tavares (Farense), Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Tiago Djaló (Lille) e Diogo Dalot (AC Milan)

Pedro Pereira (Crotone), Thierry Correia (Valencia), Tomás Tavares (Farense), Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Tiago Djaló (Lille) e Diogo Dalot (AC Milan) Médios: Daniel Bragança (Sporting), Florentino Luís (Mónaco), Fábio Vieira (FC Porto), Gedson Fernandes (Galatasaray), Romário Baró (FC Porto) e Vítor Ferreira (Wolverhampton)

Daniel Bragança (Sporting), Florentino Luís (Mónaco), Fábio Vieira (FC Porto), Gedson Fernandes (Galatasaray), Romário Baró (FC Porto) e Vítor Ferreira (Wolverhampton) Avançados: Francisco Trincão (Barcelona), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Jota (Valladolid), Rafael Leão (AC Milan), Tiago Tomás (Sporting) e Dany Mota (Monza)

De recordar que Portugal vai defrontar a Itália nos quartos de final de uma competição onde chegou por duas vezes ao encontro decisivo mas sem vencer, a 31 de maio na Eslovénia, defrontando em caso de triunfo o vencedor do jogo entre Espanha e Croácia. Os outros jogos são o Países Baixos-França e o Dinamarca-Alemanha.