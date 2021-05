Nos últimos dias têm sido muitas as críticas partilhadas nas redes sociais relativamente a uma estrutura de betão em cima do areal da Praia do Ourigo, na zona da Foz do Douro. A contestação prende-se não apenas pela construção ou edificação em plena orla costeira, mas também pelo material utilizado: betão armado, em vez dos habituais madeira ou aço.

O projeto é antigo e, segundo esclarece a autarquia do Porto num comunicado, a obra tem como objetivo a reconstrução de um restaurante que ali existiu, tendo sido destruído pelo mar em 2015. A câmara adianta que o licenciamento original do equipamento agora em reconstrução data de 2011 e tem assinatura do arquiteto e professor Carlos Prata.

Entretanto, a febre do betão armado já chegou á praia do Ourigo!Até se constrói na areia!Há alguém a controlar isto?#paraqueserveajuntadefreguesia? Posted by Alerta – Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde on Thursday, May 20, 2021

“A obra localiza-se em domínio público hídrico, cuja entidade gestora à data do licenciamento era a Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL). Este contrato foi novamente renovado pela APDL em 2017 por um prazo de vinte anos”, pode ler-se no mesmo documento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O município liderado por Rui Moreira refere ainda que o projeto em curso teve pareceres positivos da Agência Portuguesa do Ambiente, APDL e Direção Regional Cultura Norte, e que a autarquia, confrontada com o cumprimento do Plano Diretor Municipal, com os pareceres positivos das diversas entidades consultadas e com o contrato de concessão da APDL, “ficou vinculada à emissão do título de construção”.