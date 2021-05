Pouco antes da hora acordada para o início do cessar-fogo ainda se viam rockets a cruzar o céu entre a faixa de Gaza e Israel mas às 2h da madrugada desta sexta-feira os ataques pararam, pela primeira vez nos últimos 11 dias.

Acordado esta quinta-feira entre Israel e Hamas, com a intermediação do Egito, o cessar-fogo está a ser cumprido, dizem as agências internacionais. Esta manhã, a polícia israelita já reabriu as autoestradas nas imediações da Faixa de Gaza, encerradas desde que a violência começou a escalar no passado dia 10 de maio. Também já estão a ser levantadas as restrições de circulação impostas no país, mas esta sexta-feira as escolas das zonas central e sul de Israel vão ainda permanecer encerradas.

Na Faixa de Gaza, depois de uma noite que foi de celebração, também já começaram a ser retirados os bloqueios erguidos entretanto nas estradas junto às fronteiras. Foram milhares os palestinianos que na madrugada desta sexta-feira saíram às ruas de Gaza para celebrar, entre escombros e edifícios bombardeados, o ponto final nesta ofensiva que foi a mais violenta e letal dos últimos anos no conflito israelo-palestiniano.

Palestinians poured into Gaza's streets to celebrate after a truce between Israel and Hamas began on Friday at the hour set by Egyptian mediators. Read more: https://t.co/ig4xKQPuQz pic.twitter.com/tvvi8LN2a0 — Reuters Pictures (@reuterspictures) May 21, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com os números avançados por cada uma das partes, citados pelo Times of Israel, em Gaza morreram 232 pessoas — 66 eram crianças — e mais de 1.600 ficaram feridas; em Israel 12 pessoas perderam a vida e há 350 feridos a assinalar.

Abdel Fattah Al-Sisi, o presidente do Egito, que intermediou as conversações entre Israel e Hamas, recorreu ao Twitter já esta sexta-feira para salientar e saudar o papel de Joe Biden neste processo de cessar-fogo. Por seu turno, o presidente dos Estados Unidos revelou em conferência de imprensa na Casa Branca que já tinha congratulado Benjamin Netanyahu por ter concordado com o fim das hostilidades e voltou a reafirmar o apoio dos EUA a Israel. Biden anunciou ainda que ofereceu ao país o seu “apoio total” para repor o sistema de defesa aéreo israelita.