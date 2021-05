A Ford, construtor que tem na F-150 a líder de vendas entre as pick-ups com motores de combustão, revelou a F-150 Lightning, que pensa ter atributos para se bater pelo primeiro lugar do ranking das vendas entre a concorrência exclusivamente a bateria.

A nova pick-up eléctrica da Ford foi revelada em Dearborn, no Michigan, próximo da principal fábrica da Ford, onde dias antes o modelo tinha sido conduzido por um piloto de ensaios muito especial, mais especificamente Joe Biden, que por breves instantes colocou de lado a liderança dos EUA e saltou para o volante. O Presidente dos Estados Unidos da América não poupou os elogios à potência e à capacidade de aceleração da F-150 Lightning, salientando que será capaz de ir de 0-60 milhas (96,7 km/h) em 4,3 ou 4,4 segundos.

Sabe-se que a Lightning será proposta para já com duas versões de potência, com os seus dois motores a totalizarem 563 cv e 775 Nm na versão mais possante, um valor superior ao proposto pelas restantes versões com motores de combustão. A versão menos potente está limitada artificialmente a 426 cv, uma vez que conta com os mesmos motores, como prova o facto de manter os 775 Nm originais.

Baterias há duas, diferenciando-se na capacidade (que ainda não foi anunciada), com a Standard, a mais pequena, a garantir uma autonomia de 370 km. A bateria mais generosa, a Extended Range, será capaz de percorrer 482 km entre recargas, durante as quais aceita potências de até 150 kW.

Se as potências e autonomias anunciadas não impressionam, já o mesmo não acontece com os preços, tornando-se óbvio que a Ford pretende cativar multidões e não apenas alguns condutores que perseguem versões mais musculadas e dispendiosas. Concebida com base no que parece ser uma plataforma convencional para motores de combustão, para reduzir os custos, a F-150 Lightning é proposta por valores a partir de 39.974 dólares, cerca de 32.800€, antes dos incentivos e deduções fiscais.

As versões com bateria maior começam nos 52.974 dólares (43.470€), com a Ford a confirmar ter já recebido mais de 20.000 encomendas, que vai começar a satisfazer só a partir de 2022. Entretanto a Cybertruck da Tesla, que conta com 500.000 encomendas, foi prometida por 39, 49 e 69 mil dólares, consoante a versão, estando agendada para ainda 2021, quando a Gigafactory do Texas estiver concluída, enquanto a R1T da Rivian, outra das referências do segmento, começará a ser entregue já em Junho, com preços que oscilam entre os 67.500 dólares e o 75.000$, sendo este último valor referente à versão de lançamento.