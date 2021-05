Em atualização

“Esperamos que se confirme a manutenção da suspensão das regras orçamentais para o próximo ano”, disse João Leão à entrada do Eurogrupo, que reúne em Lisboa os ministros das Finanças da Zona Euro — pela primeira vez presencialmente desde setembro. “Esperamos que no conjunto do contexto da discussão hoje, seja no final do mês ou no princípio de junho confirmado pela Comissão Europeia que essas regras sejam suspensas no próximo ano, é nossa forte convicção”. A Comissão Europeia já sinalizou estar de acordo com essa suspensão, tendo em conta o contexto que de pandemia que ainda se vive, mas ainda falta uma decisão definitiva.

O ministro das Finanças acredita que a União Europeia está agora numa fase de “grande viragem”: “Na Europa, em todo o lado, estamos a conseguir controlar a pandemia, neste momento estamos a regressar à normalidade gradualmente”, disse João Leão. “Na Europa estão a ser retiradas as medidas de restrição, a vacinação está a avançar em força e está-se a sentir uma reabertura de toda a economia”.

Agora, no entanto, é preciso “passar de uma fase de emergência para uma fase que assegura uma forte recuperação europeia”. E é aqui que entram os Planos de Recuperação que estão a ser entregues à Comissão Europeia. Até ao momento, 22 estados-membros entregaram o documento e João Leão espera que “nas próximas semanas” os cinco que faltam entreguem também para que sejam todos aprovados “até meados de junho”, ainda “durante a presidência europeia”.

Entre o “conjunto de medidas que ajudem ao relançamento da Europa”, além de “implementar os planos de recuperação e resiliência e criar condições para que a Europa se foque no crescimento no próximo ano” e “assegurar que as regras orçamentais continuam suspensas no próximo ano”, o ministro refere ainda ser necessário assegurar um “crescimento verde” na UE.

Paolo Gentiloni, comissário europeu para os assuntos económicos, avisou, por seu lado, que as economias europeias ainda precisam de ajuda, e que, por isso, não deve haver “uma retirada prematura das medidas de apoio”.

O comissário, que disse estar muito satisfeito por estar na “maravilhosa Lisboa”, notou que o simples facto de os ministros estarem reunidos presencialmente “é uma confirmação do alívio das medidas de restrição, que é a base da recuperação” esperada para os estados-membros este ano. Uma recuperação que desta vez também é esperada para “o conjunto de setores mais afetados pela crise, em particular, a indústria de viagens e turismo”, para os quais o comissário diz haver “otimismo”.

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, disse que está em causa neste momento saber “em que divisão a Europa quer jogar no século XXI” — se a UE quer ser “relegada para a segunda divisão”, deixando os EUA e a China no principal escalão, ou se quer “continuar a jogar na primeira divisão”.

Bruno Le Maire está preocupado com o crescimento económico na UE e questiona mesmo “se voltar aos níveis pré-crise é suficiente” e se a UE não deveria “fazer melhor”. O ministro francês diz estar convencido de que o potencial de crescimento europeu é maior do que aquele que se espera.