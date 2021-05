Lady Gaga falou sobre ter sido vítima de violação no início da sua carreira na música, revelando que engravidou na sequência do crime. A cantora, atualmente com 35 anos, fez referência ao drama do passado durante o primeiro episódio da série documental “The Me You Can’t See”, lançado pela Apple TV+ na última quinta-feira.

“Tinha 19 anos, já trabalhava no ramo e um produtor disse-me: ‘Tira a roupa’. Eu disse que não e saí, mas disseram que iam queimar as minhas músicas todas e não pararam de me pedir aquilo. Congelei, simplesmente e… nem me lembro”, relatou Lady Gaga, enquanto chorava, num dos muitos testemunhos que integram a nova série, produzida por Oprah Winfrey e pelo príncipe Harry.

lady gaga is one of the most strongest women i have ever met ???? WE LOVE YOU GAGA pic.twitter.com/vvfetvQrkL — gaga visuals (@gagavisuaI) May 21, 2021

Ainda durante o depoimento, a artista revelou que o alegado violador a “deixou grávida numa esquina… porque estava enjoada e a vomitar”. Falou também num “surto psicótico total” que surgiu anos depois, como consequência do trauma. A situação conduziu Lady Gaga, nome artístico de Stefani Germanotta, a um “estado de paranóia” e, mais tarde, a um colapso nervoso, com o qual estaria ainda a lidar quando, em 2019, recebeu o Óscar de Melhor Canção Original.

Tudo começou com uma ida ao hospital, na sequência de dores fortes, seguidas de uma sensação de dormência física. Acabaria, então, por ser encaminhada para um psiquiatra. “Percebi depois que era a mesma dor que tinha sentido quando aquele homem me violou e me deixou numa esquina, na casa dos meus pais. Estive trancada durante meses num estúdio a ser abusada

A cantora afirmou que nunca revelará o nome do agressor. “Percebo o movimento “MeToo e compreendo que algumas pessoas se sintam realmente confortáveis com isso, mas eu não. Eu não quero enfrentar essa pessoa, nunca mais”, frisou.

Segundo a própria, o trauma nunca a deixará. “Tive um surto psicótico total e, durante anos, não fui a mesma miúda”, acrescentou. Disse ainda ter demorado dois anos e meio a recuperar, mas que basta que trauma seja “acionado” para voltar a sentir as mesmas “dores físicas e emocionais”.

Lady Gaga não foi a única figura pública a fazer revelações impactantes no primeiro episódio de “The Me You Can’t See”. Também o príncipe Harry acusou a família real de o ter o negligenciado, a ele e à mulher, e falou sobre como se virou para o álcool e as drogas, já em adulto, para superar a morte da mãe.