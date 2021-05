A primeira versão do novo Model S já tem data de entrega. A 3 de Junho, a Tesla vai começar a fazer chegar aos clientes o Model S Plaid, a que se seguirão posteriormente as duas outras versões do modelo, respectivamente o Long Range e o Plaid+.

O início das entregas foi anunciado pelo próprio CEO, Elon Musk, que através de um tweet, fez saber que está agendado um evento nas instalações da fábrica californiana, em Fremont, durante o qual serão entregues os primeiros veículos, salientando que se trata do automóvel de produção corrente mais rápido do mundo, capaz de ir de 0 a 60 milhas (96,7 km/h) em menos de 2 segundos, o que equivale 0-100 km/h em 2,1 segundos.

Tesla Model S Plaid delivery event

June 3 at our California factory Fastest production car ever

0 to 60mph in under 2 secs — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

Além de estrear os novos interiores com melhor design e qualidade reforçada, onde se destaca o novo ecrã central horizontal e o volante sem aro superior (que poderá ser opcional), o Model S Plaid será o primeiro Tesla a recorrer às também novas células 4680, que prometem maior densidade energética e menores custos, graças a um inovador princípio de construção.

Juntamente com as novas células, cilíndricas mas de maiores dimensões, surge o novo pack, que é estrutural ao assentar numa estrutura forjada, o que aportará vantagens em rigidez e peso. Isto explica que o Model S Plaid anuncie 1020 cv (o Plaid+, a surgir posteriormente, reivindicará mais de 1100 cv), uma velocidade máxima de 322 km/h e os já mencionados 2,1 segundos de 0-100 km/h. Para os clientes, será igualmente importante que o incremento de potência não seja conseguido à custa de uma perda de autonomia, com o Plaid a ser capaz de percorrer 628 km entre visitas aos pontos de carga. O preço em Portugal arranca em 120.990€.

O novo Plaid cria um fosso considerável face ao Porsche Taycan Turbo S, com a Tesla a visar não o construtor alemão, mas sim o Lucid Air. Será para concorrer directamente com esta berlina eléctrica que surgirá o Model S Plaid+.