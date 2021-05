Os credores Novo Banco e BCP colocaram à venda a dívida do Sporting, avança a Bloomberg.

Ambas as entidades financeiras estão a trabalhar com o banco de investimento Rothschild & Co. na tentativa de encontrar novos compradores para as dívidas que detêm no Sporting Clube de Portugal e no Sporting Clube de Portugal Futebol SAD, que controlam o clube que em 2021 venceu o primeiro campeonato em 19 anos.

Representantes do Novo Banco, do BCP e do Rothschild não quiseram prestar declarações à Bloomberg, que recorda que parte da dívida será convertida em capital em 2026 caso não seja paga – os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), com um valor de 40,5 milhões de euros e que podem, num cenário em que a sociedade verde e branca não resgate pelo menos parte para si, levar à perda da maioria do capital social.

A mesma agência noticiosa lembra que o clube, bem como outras equipas portuguesas, tem enfrentado problemas financeiros após anos de má administração e de um legado de dívidas, que remonta ao Campeonato Europeu de 2004, altura em que muitos estádios foram construídos.

Ainda assim, o Sporting verá os seus lucros aumentarem após o recente triunfo na Primeira Liga, que garante a entrada na fase de grupos da lucrativa Liga dos Campeões da UEFA.