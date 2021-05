Novos casos sobem para valores de abril mas internamentos mantêm-se reduzidos. Há mais de 8 meses que não havia tão poucas pessoas em UCI

Em queda consistente desde o final da terceira vaga da pandemia, os internamentos voltaram a cair muito ligeiramente esta sexta-feira (foi contabilizada menos uma pessoa internada na comparação com as 24 horas anteriores), chegando agora ao número total de 207. É preciso andar para trás mais de um ano e regressar praticamente ao início da pandemia para encontrar um dia com menos pessoas hospitalizadas — 26 de março de 2020, 191. No caso dos internamentos em unidades de cuidados intensivos, a regressão no calendário é um pouco menor mas igualmente impressionante: há mais de 8 meses, desde 11 de setembro de 2020, que não eram tão poucos os pacientes em estado grave com problemas associados à Covid-19 precisar de cuidados nos hospitais portugueses.