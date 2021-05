Esteve algumas vezes apontado à saída para rumar a clubes de maior dimensão, sai agora ainda sem o próximo projeto definido: Nuno Espírito Santo vai deixar o comando técnico do Wolverhampton no final da época.

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves. Thank you, Nuno. ???? — Wolves (@Wolves) May 21, 2021

Apresentado em maio de 2017 no clube, pouco depois da saída do FC Porto onde esteve apenas na temporada de 2016/17, o treinador encontrou vários portugueses logo no plantel na época inicial como Ivan Cavaleiro, Hélder Costa (que já estavam no conjunto antes), Diogo Jota, Pedro Gonçalves, Rúben Vinagre ou o reforço milionário Rúben Neves e alcançou à primeira a subida ao escalão principal, vencendo o título do Championship.

Nas três temporadas seguintes, com o clã nacional a aumentar no Molineux Stadium com Rui Patrício, João Moutinho, Pedro Neto, Bruno Jordão, Daniel Podence, Flávio Cristóvão, Nelson Semedo, Vítor Ferreira e Fábio Silva, o Wolverhampton não só conseguiu consolidar posição na Premier League como regressou à Europa (onde chegou aos quartos da Liga Europa) após terminar as épocas de 2018/19 e 2019/20 na sétima posição do Campeonato, além de ter chegado por uma ocasião às meias-finais da Taça de Inglaterra.

???? “Sunday will be a very emotional day, but I am so happy that the fans will be back in Molineux and we can share one last special moment together, as one pack.”#ThankYouNuno pic.twitter.com/YYUbZtYsnC — Wolves (@Wolves) May 21, 2021

Na presente temporada, o Wolves ocupa à entrada para a última jornada o 12.º lugar com 45 pontos em 37 jogos, a 14 da sétima posição ainda com acesso às provas europeias (Tottenham) mas com mais 17 do que o 18.º da classificação, primeiro em lugar de descida. Na última ronda, que se vai realizar no Molineux Stadium no domingo com público, Nuno Espírito Santo fará a despedida frente ao Manchester United de Bruno Fernandes. “Domingo vai ser um dia com muita emoção mas estou muito feliz pelo regresso dos adeptos ao estádio para podermos partilhar um último momento juntos, como uma alcateia”, destacou o técnico português.