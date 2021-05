O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) é o novo líder do Rali de Portugal após sete especiais, beneficiando dos problemas de pneus sentidos pelo espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) e um acidente sofrido pelo belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Tanäk, que vinha sendo o mais discreto dos pilotos da Hyundai, foi apenas quarto no troço de Mortágua, mas ascendeu ao comando, relegando Sordo para a segunda posição, com 3,4 segundos de atraso. O espanhol, que deixou o Hyundai ir abaixo, sentiu muitas dificuldades com os pneus escolhidos para a secção da tarde (quatro duros e dois macios).

Pelo caminho ficou, também, Thierry Neuville, que tentava recuperar tempo nesta classificativa quando capotou o seu i20 entre os quilómetros 12 e 16 da sétima especial da prova. O piloto belga acabou por conseguir terminar a classificativa graças à ajuda do público, que recolocou o carro em quatro rodas, mas os danos sofridos são significativos. Neuville é, atualmente, nono, a 3.15,8 minutos do novo líder. Com estes percalços dos Hyundai, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) ascendeu à terceira posição, a 12 segundos de Tanäk.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), campeão mundial em título, partiu para este troço na sétima posição, a 41 segundos da liderança, mas acabaria por vencer o troço, saltando para a quarta posição, agora a 22,7 segundos do novo líder.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os pilotos seguem, agora, para Lousada, onde a partir das 19h03 horas se disputa a superespecial que encerra este primeiro dia do Rali de Portugal.

Thierry Neuville oficialmente de fora do Rali de Portugal

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) está oficialmente fora do Rali de Portugal, depois do acidente sofrido na sétima das oito especiais previstas para este primeiro dia de prova. O belga bateu no morro exterior da pista no troço de Mortágua, perto do quilómetro 15 dos 18 da especial, danificando a suspensão traseira direita do seu i20.

Apesar de ter podido recolocar o carro nas quatro rodas e terminar o troço, os danos sofridos não permitiam que Neuville prosseguisse rumo a Lousada, onde esta tarde se disputa a superespecial que encerra o dia. “Infelizmente, tivemos de abandonar depois de uma nota [de navegação] demasiado otimista na sétima especial”, explicou o piloto belga, em declarações enviadas à agência Lusa pela assessoria de imprensa da equipa da marca coreana. Neuville ocupava a segunda posição na altura do acidente.

“Começámos muito bem esta manhã apesar da nossa posição em pista [segundo] e o objetivo era claramente lutar pela vitória. Estava tudo a correr de acordo com o planeado até este troço. Está feito”, concluiu Neuville, que ainda poderá regressar à prova no sábado no sistema Super-Rali, com uma penalização.

A equipa acabou por ir buscar o carro a Mortágua e trabalha ainda para o recuperar a tempo de o piloto alinhar novamente. Thierry Neuville chegou ao Rali de Portugal, quarta prova do campeonato do mundo, na segunda posição, com 53 pontos, a oito do líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris). O belga já venceu a prova lusa em 2018.