O ministro da Administração Interna considerou esta sexta-feira que a pandemia trouxe novos desafios ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, defendendo que deve tornar-se “cada vez mais apto a dar resposta às grandes necessidades europeias“.

Na reunião de diretores gerais de Proteção Civil da União Europeia, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, Eduardo Cabrita lembrou que a pandemia trouxe novos desafios ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, em diferentes níveis, sendo “crucial que se aprenda com as experiências recentes, nomeadamente no combate à pandemia“, de forma a torná-lo “cada vez mais apto a dar resposta às grandes necessidades europeias”.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) refere que na reunião semestral foram preparados os desafios futuros do Mecanismo de Proteção Civil da UE e feitos balanços da atividade mais recente, tendo Eduardo Cabrita admitido que, há um ano, quando se preparava o programa para a Presidência Portuguesa na área da Proteção Civil, se estava “longe de imaginar que um desafio sem precedentes como a Covid-19 estaria iminente“.

Recordando que Portugal acompanha os desenvolvimentos do Mecanismo de Proteção Civil da UE desde a sua criação, em 2001, o ministro salientou que este instrumento de entreajuda europeia tem vindo a ganhar maior dimensão e importância nos últimos anos, sobretudo na área dos incêndios rurais, inundações e, mais recentemente, no combate à pandemia.

É agora o momento de analisar o trabalho do Mecanismo ao longo destes 20 anos e de perspetivar como queremos ver o Mecanismo daqui por outros 20 anos”, disse Eduardo Cabrita na reunião, citado no comunicado.

O ministro realçou que a Presidência Portuguesa do Conselho da UE teve como prioridade, na área da Proteção Civil, “concluir as negociações com o Parlamento Europeu sobre o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia“.

O governante lembrou ainda que este é um processo já concluído, tendo sido garantindo um financiamento três vezes maior para o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia para o período 2021-2027 (1,26 mil milhões de euros), face ao período 2014-2020