“Friends: The Reunion”, o episódio especial que reúne o elenco original de uma das sérias mais populares de sempre, vai estrear em Portugal a 27 de maio, anunciou esta sexta-feira a HBO Portugal.

A estreia nos Estados Unidos da América já tinha sido anunciada, mas faltava confirmar se os espectadores portugueses também teriam acesso ao episódio, realizado para marcar o 25º aniversário de “Friends”.

“Friends: The Reunion” reúne o elenco original da série, composto pelos atores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, convidados a revisitar as personagens que os tornaram famosos. O episódio conta com várias participações especiais.

[Veja o trailer oficial de “Friends: The Reunion”:]