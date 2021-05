Ao contrário do que aconteceu na Primeira Liga, onde a última jornada chegou apenas com um lugar europeu e a luta pela permanência em aberto, o segundo escalão tinha quase todos os cenários em aberto à exceção do primeiro lugar, que já tinha sido assegurado pelo Estoril. E era na grande surpresa da prova, sobretudo na segunda volta, que se concentravam todas as atenções. Neste caso, não houve surpresas – o Vizela subiu.

No final de uma série de 24 jogos consecutivos sem derrotas na Segunda Liga, entre 15 vitórias e nove empates, a equipa de Álvaro Pacheco não tremeu e goleou em casa o Vilafranquense por 5-2, motivada também pelo grande apoio dos adeptos na chegada da equipa ao estádio para um encontro que seria mesmo histórico. Assim, o Vizela vai disputar apenas pela segunda vez o principal escalão nacional, depois da passagem em 1984/85.

Em paralelo, e ainda em relação aos lugares cimeiros, o Arouca segurou a terceira posição do Campeonato, tendo agora um playoff com o Rio Ave para discutir a equipa ainda em falta na Primeira Liga de 2021/22. O FC Porto B, apesar da derrota no Seixal com o Benfica B, também garantiu a manutenção.

Em atualização