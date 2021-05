O último encontro da Bundesliga teve um sabor agridoce para o Eintracht, que durante muitas jornadas esteve nos lugares de acesso à Champions mas que acabou por quebrar na fase final, trocando com o B. Dortmund. Por isso, o quinto lugar era já uma inevitabilidade. Mas nem assim André Silva deixou de ser opção no ataque da formação de Frankfurt. E nem assim deixou de marcar, naquele que foi o melhor final possível de prova.

Andre Silva has scored 28 goals in just 32 Bundesliga games for Eintracht Frankfurt this season. What a player. ???? pic.twitter.com/z6inmurlvy — Squawka Football (@Squawka) May 22, 2021

A jogar em casa frente ao Friburgo, o Eintracht venceu o Friburgo por 3-1 com um golo de grande penalidade do português pouco depois da hora de jogo, antes de Almamy Touré e Ragnar Ache fecharem as contas nos últimos minutos. Com mais um golo, André Silva chegou agora aos 28 em 32 jogos, tornando-se o segundo melhor marcador da Bundesliga apenas atrás do inatingível Lewandowski mas à frente de Haaland, que este sábado bisou também na vitória do B. Dortmund frente ao Bayer Leverkusen que deixou a equipa na terceira posição.

???? Joueurs les plus décisifs de Bundesliga (Buts + Passés Décisives) ???? Robert Lewandowski ???????? : 48

???? André Silva ???????? : 36

???? Erling Haaland ???????? : 35 4️⃣ Thomas Muller ???????? : 32

5️⃣ Wout Weghorst ???????? : 28

6️⃣ Andrej Kramaric ???????? : 26

7️⃣ Sasa Kalajdzic ???????? : 22

8️⃣ Lars Stindl ???????? : 22 pic.twitter.com/tFt5OQYLRK — PopFoot (@ThePopFoot) May 22, 2021

Em paralelo, Portugal passa a contar com dois jogadores no top 5 da Bota de Ouro, distinção que é liderada pelo polaco Lewandowski com 40 golos (e que desta vez não lhe vai fugir, ao contrário do que aconteceu na época passada com os remates certeiros em catadupa no final da temporada do italiano Ciro Immobile), tendo de seguida Lionel Messi (30), Cristiano Ronaldo (29), André Silva (28) e Haaland (27′).

All Andre Silva's Bundesliga goals this season ????pic.twitter.com/8cJ5K6x4l7 — Goal (@goal) May 20, 2021

