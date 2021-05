Um jogo, 90 minutos, o Campeonato. Apesar da qualidade do Sp. Braga (que ganhou a Taça de Portugal referente à época passada), do crescimento do Famalicão e da competitividade de Albergaria e Marítimo, a principal prova nacional acabou por ficar resumida a dois únicos concorrentes, com Benfica e Sporting a chegarem à 14.ª ronda da segunda fase com o título à distância de uma vitória. Uma verdadeira final, neste caso realizada no Estádio José Alvalade, que traria um novo campeão depois do título das minhotas na temporada de 2018/19.

“Vai ser um jogo desafiante, com resultado incerto e é algo que desejávamos há muito tempo em Portugal. É maravilhoso chegar ao fim do Campeonato e disputarmos uma partida decisiva. Estas jogadoras merecem tudo isto e é ótimo terem acesso a um palco como Estádio José Alvalade. Naturalmente, gostaríamos de ter público mas é engrandecedor para o Sporting e para o futebol feminino. Vemos isso com gratidão e como um prémio pelo esforço e trabalho do grupo. Favorito? A equipa favorita vai ser aquela que trabalhar mais dentro de campo. Por isso, vamos tentar presentar a nossa melhor versão”, destacara Susana Cova, técnica das leoas.

“Temos dois resultados possíveis, mas não seríamos fiéis a nós próprios, e estaríamos a faltar ao respeito ao Clube, aos adeptos e às nossas jogadoras, se pensássemos no empate como resultado para sermos campeões. Estamos a trabalhar para a vitória, é nisso que o grupo está focado, estamos preparados para dar um bom espetáculo no sábado e levar de vencida a equipa do Sporting. O Benfica tem de ter as três palavras que nós dizemos antes dos jogos, ou seja, raça, querer e ambição. Essas são as três palavras que nós levamos para sempre dentro de campo”, salientara também Tiago Carmo, técnico adjunto de Filipa Patão nas águias.

No final daquele que foi o quarto dérbi da temporada, com duas vitórias verde e brancas a abrir na primeira e na segunda fase do Campeonato e um triunfo das encarnadas na final da Taça da Liga, o Benfica voltou a ser melhor, ganhou em Alvalade e conquistou pela primeira vez o Campeonato, num projeto que começou em 2018/19 com uma subida arrasadora a ganhar a Taça de Portugal, teve depois o triunfo na Taça da Liga e chega agora ao Campeonato, a principal prova que na última temporada tinha sido suspensa pela pandemia.

As encarnadas começaram da melhor forma e marcaram na primeira oportunidade do encontro, com Cloé a trabalhar bem pela esquerda, a ganhar vantagem, a cruzar atrasado e a permitir que Nycole marcasse o 1-0 com um remate na passada (5′). O Sporting conseguiu depois ganhar vários cantos, passou a controlar o jogo, foi tentando dar a volta à boa organização sem bola do Benfica mas seriam as encarnadas a ficarem de novo mais perto do golo num grande remate de Andreia Faria para defesa de Inês Pereira para canto. O intervalo chegaria mesmo com a vantagem mínima das visitantes, que nos descontos viram Letitia evitar o empate num lance confuso após livre lateral com Raquel Fernandes a aproveitar para rematar para defesa da brasileira.

No segundo tempo, a tendência da primeira parte manteve-se, as leoas voltaram a ter boas chegadas ao último terço e à área contrária também com a presença em campo de Amanda Pérez (que falhou duas oportunidades claras) mas a parte final acabou por ter a confirmação da superioridade das encarnadas, com Cloé a brilhar em mais um grande lance individual para fazer o 2-0 (83′) e Kika Nazareth a fechar as contas a dois minutos do final de penálti quando o Sporting jogava com dez por expulsão por acumulação de amarelos de Capeta (85′).