É mais um recorde a juntar à lista da banda sul-coreana BTS. Com o lançamento do videoclip da canção “Butter” esta sexta-feira, o grupo conseguiu bater um novo recorde de visualizações com mais de 113 milhões de visualizações em apenas 24 horas, avança a revista Variety.

O anterior recorde também pertencia aos BTS: em agosto de 2020, a banda também conseguiu superar as 98 milhões de visitas em 24 horas com o videoclip da música “Dynamite”. Também em abril de 2019 com o vídeo de “Boy With Luv” a banda tinha atingido outro marco com 74,6 milhões de visualizações num dia.

Em Portugal, a música “Butter” está em terceiro lugar nas tendências do Youtube, sendo apenas superado pela canção de Sara Carreira e pela atuação ao vivo dos The Black Mamba na segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção.

A banda sul-coreana vai apresentar pela primeira vez o novo single “Butter” ao vivo este domingo, nos Billboard Music Awards — cerimónia na qual o grupo está nomeado para quatro prémios. Suga, um dos membros da grupo, disse em conferência de imprensa que “para cada canção, a primeira atuação ao vivo sempre nos põe ansiosos”.

Um dos objetivos da banda para o próximo ano é conseguir finalmente ganhar um Grammy, após a nomeação na edição de 2021 para Melhor Performance Pop em Grupo/Dueto com “Dynamite”, categoria que foi ganha por Lady Gaga e Ariana Grande com a canção “Rain On Me”.

“É claro que gostaríamos de ganhar um Grammy. Isto ainda é válido, e pretendemos trabalhar para isso mais uma vez com ‘Butter’, esperando bons resultados”, revelou Suga. A canção, integralmente em inglês, é descrita pela banda como sendo uma “música de verão suave e carismática”.