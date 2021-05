A interpretação é unânime junto das fontes bloquistas ouvidas pelo Observador em Matosinhos, durante o segundo dia de convenção: as declarações do fundador são para ouvir com atenção, mas não para serem levadas à letra. Por outras palavras: Louçã, que é próximo de Mortágua (até têm dois livros publicados em conjunto), puxava não necessariamente pela hipótese de a deputada poder vir a ser ministra (mesmo que acredite nisso), mas antes pelas diferenças do projeto do Bloco — especialmente nas Finanças — em relação ao PS e no que o partido poderia fazer se tivesse oportunidade de aplicar com mais influência esse projeto: o Bloco tem de se atrever a mostrar que tem um projeto para a área que está, no fundo, no centro do poder.

Em entrevista à rádio Observador, foi essa hipótese que José Manuel Pureza, dirigente e colega de Mortágua na bancada parlamentar, reforçou: “Ouvi a intervenção de Louçã como uma manifestação de confiança num projeto político, numa força política, que a Mariana representa muitíssimo bem, e uma grande determinação desta força política no seu combate contra desmandos do sistema financeiro. A Mariana representa isto tudo e todo o país percebe isso”. Outras fontes concordam com a leitura do Pureza: Louçã terá conseguido, com a sua intervenção, salientar algumas das mais importantes “diferenças que marcam o confronto com o PS”, sublinha um dirigente.

Se os tempos servem para mostrar uma posição exigente em relação ao PS, o tema escolhido para o demonstrar não é inocente — nem o timing. Desde logo, o tema do Novo Banco, que o Bloco colocou como linha vermelha no último Orçamento do Estado, voltou a aquecer recentemente, graças à auditoria do Tribunal de Contas revelada este mês. Mas também graças às audições parlamentares aos devedores do Novo Banco que se têm sucedido no Parlamento e nas quais Mortágua, como já tinha acontecido na comissão de inquérito ao colapso do BES em 2015, ganha destaque — a deputada já tinha dado sinais de exasperação quando Fernando Negrão, presidente daquela comissão parlamentar, decidiu esta semana terminar mais cedo a audição ao ex-presidente da Ongoing Nuno Vasconcellos por este se ter recusado a admitir dívidas.

O Bloco acredita que esta postura e o destaque dado a Mortágua ajudam a alavancar a posição do BE e a dizer o que o partido sempre quis dizer: que tinha razão quando defendeu o travão nas injeções ao Novo Banco — e que a população perceberá isso — e que o seu projeto para uma área tão relevante como as Finanças pode ser compreendido.

Louçã explorou, de resto, o tema mais a fundo durante a sua intervenção, já depois de ter lançado Mortágua pela segunda vez — a primeira foi em 2017, no mesmo ano em que disse, em entrevista ao Expresso, que “o Bloco prepara ministros”. Nessa dimensão projetada pelo fundador do partido, “dívidas de 500 milhões de euros não serão tratadas como traquinices garantidas por um palheiro ou uma mota de água. Pois digam-me: não deveria o Governo recusar a pirataria financeira? Não deveria o Governo proteger quem paga impostos? Não deveria cuidar do bom uso da coisa pública?”.

Como se não fosse clara a diferença para o PS, continuou: “Quando o PS ameaça uma crise política para pagar à Lone Star, não preciso de vos explicar o que é o parasitismo. Cada dia que passa percebemos a falta que faz um ministério das Finanças que defenda o povo”.

O remate: “O combate do Bloco nas Finanças mostra o que será o Governo que irá atrás do favorecimento e da corrupção. É disso que o país precisa, é da hora da esquerda”. Mesmo que a tal hora da esquerda não seja concretamente, ou para já, a hora de Mariana Mortágua no Governo, para o Bloco é hora de mostrar as vantagens do seu projeto por oposição ao do PS, e no caso das Finanças o timing serve bem. E para Louçã foi também hora de animar a convenção, que o aplaudiu com entusiasmo.

Mesmo assim, nem todos ficaram satisfeitos com a referência a ambições maiores da parte do Bloco: o histórico — e crítico da direção — Mário Tomé avisaria horas depois que o BE deve estar sempre “do lado da luta dos explorados e espezinhados”… “mesmo que isso não deixe a Mariana ser ministra das Finanças”.