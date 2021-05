O governo alemão voltou a proibir a entrada na Alemanha de viajantes provenientes do Reino Unido, depois de declarar este sábado o território britânico como zona de mutação de variantes da Covid-19. As viagens não essenciais desde o Reino Unido para solo português estão permitidas desde segunda-feira, sendo que as autoridades britânicas colocaram Portugal na lista verde — o que isenta o período de quarentena de 10 dias.

O regresso do Reino Unido à lista alemã deve-se à propagação da variante dos vírus SARS-CoV-2 detetada na Índia e que se encontra em transmissão comunitária ativa em solo britânico, sendo considerada pelos virologistas como particularmente agressiva e contra a qual é provável que a proteção vacinal seja inferior.

A variante B 1.617.2, como é tecnicamente conhecida, é apontada como uma das causas do aumento exponencial de infeções na Índia no último mês. No Reino Unido, existem já 3.400 casos detetados desta variante.

Segundo os regulamentos alemães, há uma proibição geral de viajar para a Alemanha a partir de áreas de mutação de variantes, embora haja algumas exceções. Por exemplo, os cidadãos alemães no Reino Unido podem regressar, mas, ao contrário das áreas consideradas de risco, não poderão encurtar o isolamento profilático de duas semanas através de um teste negativo.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.445.582 mortos no mundo, resultantes de mais de 165,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.