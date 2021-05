Depois de esta sexta-feira o tom ter sido marcadamente otimista no Ecofin e no Eurogrupo, com grande enfoque na “grande viragem” económica, este sábado, no segundo dia de reunião entre ministros das Finanças da União Europeia, é altura de “discutir as marcas deixadas pela crise“, como referiu João Leão aos jornalistas, à entrada do CCB, em Lisboa, onde decorre o encontro. O ministro das Finanças admite que há setores que não vão chegar a recuperar do embate da pandemia.

“Por um lado, esperamos uma recuperação forte da economia este ano, e um regresso à normalidade logo que possível, mas, por outro lado, também reconhecemos que nem tudo vai voltar a ser o mesmo e há alterações que vão afetar de forma permanente alguns setores”, afirmou João Leão.

Esta sexta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, tinha sido a voz mais dissonante. Convidada a participar no Eurogrupo, avisou que haverá “mais falências” nos próximos tempos e que há “pessoas que ou estão atualmente no desemprego ou em inatividade” que só vão ter “uma situação melhor em 2023, não em 2022”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este sábado servirá ainda para discutir como é que a chamada fiscalidade verde pode combater as alterações climáticas. “Vamos centrar-nos nalgumas propostas que vão ser trabalhadas pela Comissão Europeia”, disse o ministro das Finanças, apontando duas dimensões distintas: “Por um lado, como tributar menos as indústrias e as energias menos poluentes, como as renováveis, em prejuízo de tributar mais industrias mais poluentes, baseadas no carbono”.

E depois, está em causa um novo imposto — “mecanismo inovador”, segundo João Leão — que “penaliza produtos importados altamente poluentes”. João Leão nota que “a Europa é um espaço muito avançado no combate às alterações climáticas”, mas que isso leva “à deslocalização para outros continentes” por parte de empresas que fogem às restrições ambientais colocadas nos países europeus.

Por isso, “o que está aqui em discussão é um imposto sobre ajustamento na fronteira, que evite que a Europa, ao ser uma das zonas mais avançadas nas alterações climáticas, acabe depois indiretamente por importar bens que são produzidos de forma que poluem muito o ambiente”. A proposta tem sido discutido na União Europeia e deverá ser trabalhada pela Comissão.

João Leão foi ainda questionado sobre os cinco países que ainda não ratificaram a decisão sobre os recursos próprios da UE — uma medida fundamental para que Bruxelas possa pedir emprestado em nome dos estados-membros e fornecer assim a “bazuca” dos recursos necessários à recuperação europeia. “Há indicações desses países de que podem ratificar nas próximas semanas”, adiantou João Leão. “Esperamos que seja ainda no mês de maio, mas pode haver alguma para junho”.

Estão em causa os Países Baixos, Áustria, Hungria e Polónia — quatro dos países que, por diferentes razões, mais obstáculos colocaram no longo processo de aprovação do Mecanismo de Recuperação Económica —, mas também a Roménia.

Apesar desse atraso, o ministro espera que um conjunto de planos de recuperação e resiliência sejam “aprovados nas próximas semanas, até meados de Junho”, entre quais, como João Leão já tinha referido, o Governo conta que esteja o documento português.

Relativamente às regras orçamentais da Zona Euro — que deverão ter uma suspensão no próximo ano mas que os estados-membros vão entretanto tentar reformular —, João Leão esclarece que o objetivo passa por “torná-las mais simples e mais amigas do investimento”, em particular da transição verde.