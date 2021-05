Os menores de 60 anos que já foram inoculados com a primeira toma da AstraZeneca poderão vir a receber a segunda dose de uma outra vacina. Foi precisamente isso o que a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 recomendou, um esquema vacinal misto, escreve este sábado o Público. A recomendação surge após a análise dos primeiros resultados de estudos que se debruçaram sobre a combinação de vacinas diferentes.

O cenário descrito é, para já, uma recomendação, mas caso a Direção-Geral da Saúde o aceite, então, os menores de 60 anos com a primeira toma da AstraZeneca (vacina de adenovírus) poderão ser inoculados com vacinas como a Pfizer ou até a Moderna (tecnologia mRNA). Alemanha, França, Finlândia, Suécia e Dinamarca são exemplos de países que estão a dar outra vacina na segunda dose nas faixas etárias mais jovens.

Em Portugal, desde o início de 2021, cerca de meio milhão de pessoas com menos de 60 anos tomaram a primeira dose da AstraZeneca, segundo o coordenador da task force para o plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo. As que começaram a ser vacinadas em fevereiro já estão a receber a segunda dose, ainda da AstraZeneca, tendo como alternativa esperar pelos resultados dos estudos em cursos sobre a combinação de vacinas — isto enquanto a norma da DGS não é atualizada.

O país, lembra o jornal já citado, recebeu até agora um milhão e 242 mil doses desta vacina, tendo administrado um milhão e 56 mil. Em abril, a Direção-Geral da Saúde recomendava que a vacina da AstraZeneca fosse dada apenas a pessoas com mais de 60 anos

Esta sexta-feira, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) emitiu um novo comunicado com recomendações sobre a vacina da AstraZeneca. A Vaxzevria (novo nome da vacina) não deve ser administrada a quem tenha tido coágulos sanguíneos depois de tomar a primeira dose do medicamento. A EMA aconselha que quem for vacinado com a Vaxzevria seja seguido nas três semanas seguintes após a vacinação.