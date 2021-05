Internamentos sobem ligeiramente. Lisboa e Vale do Tejo concentra maior parte das novas infeções

Mais uma vez à semelhança do que aconteceu na última sexta-feira, é na região de Lisboa e Vale do Tejo que se encontra a maior parte dos novos casos registados nas últimas 24 horas, com 196 infeções (37%). Segue-se a região Norte com 161 casos (31%), o Centro com 43 (8%), o Alentejo com 37 (7%), os Açores com 34 (7%), a Madeira com 31 (6%) e o Algarve com 21 (4%).