A entrevista foi em 1995 e, mais de 25 anos passados, continua a dar que falar. Depois da investigação interna da BBC ter concluído que o jornalista Martin Bashir falsificou extratos bancários, os quais mostrou ao irmão de Diana para obter acesso à “princesa do povo”, “violando gravemente” as diretrizes da estação pública britânica, Charles Spencer pede a intervenção da polícia.

De acordo com a Sky News, o conde de Spencer, três anos mais novo do que Diana, escreveu a Cressida Dick, comissária da Polícia Metropolitana de Londres, para que analisasse novamente as circunstâncias que levaram à polémica entrevista, onde Diana afirmou “Bem, éramos três no casamento, era uma multidão”. Desde sexta-feira que se sabe que a polícia britânica vai avaliar o conteúdo do inquérito interno de maneira a garantir que não há “novas provas significativas” para apoiar uma investigação criminal.

A investigação interna conduzida por John Dyson, juiz e antigo membro do Supremo Tribunal britânico, determinou que o jornalista “enganou e induziu” Charles Spencer a garantir a entrevista junto da irmã, que a BBC encobriu o que sabia sobre a forma como Bashir tinha assegurado o exclusivo e que a primeira investigação interna, em 1996, foi “lamentavelmente ineficaz”, uma vez que o meio de comunicação “não examinou o relato de Martin Bashir com o grau necessário de ceticismo e cautela”.

Tanto William como Harry reagiram publicamente às descobertas feitas na sequência do inquérito interno. Enquanto o primeiro afirmou que a forma como a entrevista aconteceu e as falhas da BBC “contribuíram significativamente para o medo, paranoia e isolamento” de Diana, o segundo foi mais longe ao escrever: “A nossa mãe perdeu a vida por causa disto e nada mudou”.

O ex-diretor-geral da BBC, Lord Hall, foi fortemente criticado no relatório dada a investigação interna de 1996. Entretanto, renunciou ao cargo de presidente da National Gallery, afirmando que continuar naquela posição “seria uma distração para uma instituição” com a qual se preocupa profundamente. Já Martin Bashir demitiu-se do grupo BBC alegando problemas de saúde antes de ser tornado público o resultado do inquérito.