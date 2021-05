(Em atualização)

Uma manifestação pelo clima e contra a poluição provocada pelos aviões cortou durante a tarde deste sábado o trânsito na Rotunda do Relógio, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O protesto obrigou à intervenção da PSP e à detenção de pelo menos 20 ativistas, confirmou o Observador junto do Comando Metropolitano de Lisboa.

O protesto começou pelas 16h30 na zona das chegadas do Aeroporto de Lisboa. Os manifestantes, sempre vigiados pela PSP, rumaram depois a pé até à Praça do Aeroporto, conhecida como Rotunda do Relógio. Ali, acabaram por cortar o trânsito.

Segundo a RTP, os ativistas deitaram-se no chão, amarrados uns aos outros, de forma a impedir a circulação automóvel. As autoridades fizeram vários apelos, que foram ignorados pelos manifestantes, que queriam manter o protesto até às 22h. A PSP então foi obrigada a intervir pelas 18h, retirando à força quem estava a bloquear as vias de acesso à Rotunda do Relógio.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, a manifestação terá juntado cerca de uma centena de pessoas.

Os ativistas prometeram prosseguir o protesto junto à esquadra para onde foram levados os detidos e apelaram à participação de outros ativistas, refere também a RTP.

A manifestação deste sábado à tarde foi convocada pelo movimento Climáximo, “um coletivo ativista pela justiça climática” que tem como palavras de ordem “Mais ferrovias, menos aviões”. A ação foi anunciada a 14 de maio, um dia após o grupo ter entregue no Ministério das Infraestruturas e Habitação um conjunto de oito reivindicações que, se fossem aceites “através de compromissos escritos oficiais”, o protesto seria desconvocado.

Num comunicado enviado nesse dia, o movimento Climáximo explicou que na base das suas reivindicações está a luta “pelo decrescimento rápido da aviação, transição justa para trabalhadores e mais ferrovia”. Entre as oito exigências feitas ao Ministério, contam-se: “a proibição da construção de novos aeroportos; a garantia de rendimento, emprego e requalificação para o setor de mobilidade sustentável para todas as pessoas do setor da aviação; e um plano de eletrificação total e extensão da ferrovia em Portugal a todas as capitais de distrito nos próximos três anos”.

“Ao mesmo tempo que a ciência e critérios de justiça social nos dizem que Portugal precisa de cortar as suas emissões de gases com efeito de estufa em 74% até 2030, o Governo mostra a sua hipocrisia ao prometer reduzir emissões aumentando-as, através da aviação”, afirmou Beatriz Rodrigues, porta-voz da ação, no mesmo comunicado.