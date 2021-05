A entrada de migrantes em Ceuta está mais controlada, mas vários ainda tentam cruzar a fronteira, desafiando as autoridades e arriscando a sua própria vida. Esta sexta-feira, um jovem marroquino caiu de muro com uma altura de dez metros, no porto de Ceuta, e acabou por morrer vítima de um traumatismo craniano, informa a Agência Efe. É já a terceira morte relacionada desta crise migratória.

Segundo detalha o jornal regional El Pueblo de Ceuta, o migrante caiu quando subia um muro, juntamente com outros compatriotas, para tentar entrar no porto no Ceuta — mas acabou por se desequilibrar e cair de uma altura de dez metros. Após a queda, o jovem, cuja idade ainda não foi possível apurar, foi socorrido no local, antes de ser levado para o Hospital Universitário de Ceuta, mas não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado este sábado.

Vários migrantes tentam entrar no porto do enclave espanhol com o objetivo de conseguiram apanhar um barco que os leve em direção a Espanha Continental.

Esta já é a terceira morte relacionada com esta crise migratória. Dois migrantes morreram afogados esta semana quando tentavam chegar a nado a Ceuta. Mais de oito mil migrantes entraram, desde segunda-feira, na cidade autónoma pertencente a Espanha, sendo que, segundo o El País, cerca de sete mil adultos já foram devolvidos a Marrocos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mais de mil menores continuam, no entanto, a dormir nas ruas de Ceuta, indica o mesmo jornal, sendo que as autoridades espanholas não as podem deportar para Marrocos e, como consequência, estão a ser pensados novos albergues para acolher os migrantes.

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, acusou este sábado, numa entrevista ao Le Parisien, Espanha de “controlar mal” a imigração nas fronteiras. Prometeu ainda que, quando França assumir a presidência do Conselho do União Europeia (UE) — no primeiro semestre de 2022 –, vai estabelecer um “verdadeiro controlo nas fronteiras exteriores”.