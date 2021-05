As buscas realizadas na quinta-feira às instalações do Futebol Clube do Porto culminaram com a apreensão de diversa documentação, incluindo o conteúdo dos telemóveis de diversos responsáveis portistas. O Correio da Manhã noticia que o presidente Pinto da Costa, o treinador Sérgio Conceição e Luís Gonçalves (administrador da SAD do FC Porto) foram os dirigentes que tiveram as comunicações no período entre 1 de janeiro e 7 de maio apreendidas.

O JN acrescenta na edição deste sábado o nome do médico Nelson Puga, que acompanha a equipa profissional do Porto desde há vários anos.

Uma coisa é certa: o objetivo das apreensões das comunicações promovidas pelo Ministério Público e autorizadas pelo juiz visa confirmar ou desmentir a alegada ordem que os dirigentes do FC Porto terão dado para o laboratório Unilabs alegadamente adulterar os resultados dos testes covid-19 de diversos jogadores portistas. Tudo para que os jogadores infetados pudesse entrar em campo e jogar com a camisola do FC Porto. A Unilabs, pela voz do seu CEO Luís Menezes, desmente cabalmente que tenha adulterado qualquer teste.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tal como o Observador noticiou, o DCIAP e a Polícia Judiciária apreenderam nas buscas que realizaram aos laboratórios da Unilabs e da Germano de Sousa amostras dos plantéis profissionais do FC Porto, Sporting e Portimonense. No inquérito que foi aberto há vários meses com uma denúncia relacionada com o jogador Nakajima (FC Porto), existem suspeitas de alegadas práticas de falsificação de testes de covid-19 no FC Porto e noutros clubes da Liga que configurarão os crimes de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário.

Como esses crimes não fazem parte do catálogo de crimes que o DCIAP investiga, a participação deste órgão da Procuradoria-Geral da República na investigação teve de ter autorização da procuradora-geral Lucília Gago.