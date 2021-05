Entre 1985 e 2005, por picagem integral dos rebocos ou descasque de argamassas ficou à vista — “em muito melhor estado do que se poderia supor” (Alarcão, p. 22) — um edifício termal romano de planta rectangular, “grande fortaleza estrutural” (paredes em “alvenaria de pedra muito espessa”; pp. 10, 32) e alguma envergadura (paredes até 6 m, 280 m2 de área), todavia construído sobre um outro, integralmente demolido durante o reinado de Trajano. Foi nessa campanha que se chegou à evidência duma piscina interior com 1,2 m de fundo, 7,4 x 5,4 m de área líquida e cinco degraus de acesso em cada topo, lendariamente conhecida como Piscina de D. Afonso Henriques, que após o cerco de Badajoz em 1169 ali comprovadamente se restabeleceu, despachando “inúmeros documentos em Alafoens” (Pinto, p. 12) e mandando “construir uma gafaria na outra margem do rio, e alojamentos para ele e para os pobres que dos poderes das águas queriam usufruir” (p. 13). Uma igreja pré-românica de finais do século IX deixou vestígios descobertos aquando da construção, em 1508, da actual Capela de São Martinho, a que a recente campanha somou alguns dos seus alicerces das paredes sul poente (p. 12).

Contudo, foi D. Manuel I, o Rei Venturoso, quem determinou “uma das intervenções mais marcantes na história do edifício”. A nascente, junto ao velho vestíbulo, foi erguido um hospital real dotado de couto com rendas próprias — o Couto da Vila do Banho, precisamente, gerido pela Casa da Cavalaria em Vouzela (as águas deixavam, portanto, de ser livres) —, que haveria de receber “beneficiações e reestruturações” no período filipino, e mais tarde, em 1684, foi ampliado em mais quatro amplas salas ou quartos. Antes disso, na sala da piscina termal propriamente dita, fora colocado um oratório consagrado a Nossa Senhora da Saúde, cujo culto aumentaria bastante em finais do século XVI e em 1684 ali ganhou capela própria, mantida ao culto até 1998.

O conjunto termal cresceu mais ainda, primeiro em 1584, quando foi construída a Casa da Câmara — que a rainha D. Amélia desenhou em 1895 (fig. p. 14) — entre a fachada nascente das termas e a capela e, depois, em 1638, a Casa do Corregedor, em linha prependicular ao rio e virada a poente para o hospital real, que haveria de servir de apoio suplementar à pernoita de banhistas em épocas de maior afluência. Numa planta do “edifício do banho” datada de 1696, vem indicado o “camarote do Rei” (fig. p. 17). Na primeira metade do século XIX, 16 novas banheiras individuais foram instaladas por ampliação de estruturas existentes ou por criação de um anexo, mas seguiu-se um declínio tal que no ano 1884 — duas décadas depois — um novo balneário foi construído, estigmatizando as termas antigas, que desfavorecidos utilizariam ainda. A partir de 1931 as termas romanas foram usadas como escola primária e cantina de recurso, até que em 1954 estas ganharam instalações próprias na margem norte do rio. “O período mais crítico foi a década de 1980, quando este edifício entrou numa fase de grande degradação” (Pinto, p. 17), a que a grande cheia do Vouga em 1996 ainda fez estragos.

Jorge de Alarcão (1934-), com a sua enorme autoridade de estudioso do período romano, admite que as termas de São Pedro do Sul — que pela especificidade das suas águas tinham arquitectura diferente da normal em termas públicas romanas — são, ainda hoje, “um palimpsesto difícil de ler” (pp. 22), pela acumulação de demolições e reconstruções, amputações e acrescentos ao longo dos séculos, e marca as suas “divergências de leitura ou interpretação” face às representações planimétricas estabelecidas por Frade e Moreira (p. 24). Admite que as termas integrassem um pequeno povoado, de topónimo romano todavia desconhecido. Por seu lado, Marcelo Mendes Pinto — principal protagonista da campanha arqueológica mais recente — prefere concluir que apenas futuras inquirições permitirão clarificar melhor a “ocupação da região de Lafões na Alta Idade Média, podendo ainda revelar dados inéditos quanto à transição do mundo romano para a época bárbara” (p. 18) e talvez quanto à influência da cultura — senão mesmo da ocupação — islâmica sobre as populações autóctones.