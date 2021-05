O governo da República Democrática do Congo ordenou a evacuação da localidade de Goma na sequência da erupção do Monte Nyiragongo, um vulcão em atividade junto à fronteira com o Ruanda, avançou a AFP. Inicialmente considerou-se que não havia perigo para os habitantes.

#BREAKING Evacuation of Goma in DR Congo ordered after volcano erupts, official says pic.twitter.com/K8SsOzHu0R — AFP News Agency (@AFP) May 22, 2021

O Monte Nyiragongo, um dos vulcões mais ativos do mundo, entrou em erupção este sábado, gerando o pânico entre a população de Goma, que fica a cerca de dez quilómetros de distância. De acordo com a Reuters, alguns dos habitantes fugiram da localidade em direção à fronteira com o Ruanda, apesar de por essa altura não se considerar que existisse perigo para os habitantes. Foi isso mesmo que disse um vulcanólogo de Goma ouvido por essa agência de notícias. Segundo explicou David Tedesco, a lava parecia estar a avançar em direção à fronteira.

Uma fonte das Nações Unidas adiantou à Reuters que um helicóptero de reconhecimento tinha sobrevoado a região e que parecia de facto que a lava estava a escorrer noutra direção. As autoridades terão, entretanto, concluído que existe perigo para os habitantes e ordenado a evacuação da cidade onde vivem dois milhões de pessoas. Quando o Monte Nyiragongo entrou em erupção em 2002, deixou 120 mil pessoas desalojadas em Goma e provocou a morte de 250.

Segundo a mesma agência de notícias, a lava aproximou-se do aeroporto local. Alguns relatos não confirmados dão conta da destruição de algumas casas.

Unconfirmed: "The lava is already affecting the houses towards Buhene, north of #Goma." https://t.co/WJex79ytW3 — Steve Lookner (@lookner) May 22, 2021

It looks like the Nyiragongo #volcano has started erupting. Looming over #Goma, it wiped part of the city in 2002. Thinking of everyone in the region, be safe! pic.twitter.com/7QqUYVf5gb — Mélanie Gouby (@Melaniegouby) May 22, 2021

Segundo a Reuters, cortes no orçamento do Observatório do Vulcão de Goma têm tornado difícil a monitorização regular do Nyiragongo. Um boletim de 10 de maio deu conta de um aumento da atividade vulcânica na região.

Artigo atualizado às 23h31