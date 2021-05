O FC Porto voltou a dar esta noite uma demonstração de superioridade em termos nacionais, ganhando ao Águas Santas por 35-32 num resultado até enganador perante aquilo que se passou em campo. No final, além da 28.ª vitória noutros tantos jogos, os dragões não só conseguiram sagrar-se bicampeões como voltaram a liderar a tabela dos clubes com mais títulos principais na modalidade, superando neste caso o Sporting que tinha ganho em 2017 e 2018 (22-21). E a dedicatória única do sucesso teve como destinatário Alfredo Quintana, guarda-redes que faleceu este ano após uma paragem cardiorrespiratória no treino que se realizou no dia seguinte à partida da primeira volta na Maia frente ao mesmo adversário deste sábado (e onde até marcou dois golos).

Raquel Ferreira, mulher do malogrado internacional português, esteve presente no Dragão Arena e não só recebeu a medalha de campeã como entregou a Daymaro Salina, capitão dos dragões, a taça de campeão da presente temporada, numa festa com várias camisolas rosas do ex-número 1 e que teve um momento particularmente arrepiante e que foi partilhado pelo próprio clube quando todos os elementos entre jogadores e técnicos homenagearam o seu Comandante que surgia na imagem dos ecrãs gigantes do Dragão Arena.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi uma época muito difícil por tudo o que aconteceu. Tudo o que temos feito desde esse dia é dedicado à grande pessoa que era o meu grande irmão Quintana. Tudo o que fizemos desse dia para cá foi para ele. Título? A equipa está de parabéns por tudo o que sofremos juntos, por nos levantarmos de um momento tão difícil”, destacou após o jogo Daymaro Salina, luso-cubano que é também capitão dos dragões, ao Porto Canal.

“Era o principal objetivo, com um sentimento muito especial por uma pessoa que nos vai fazer falta para sempre. Tínhamos a missão de poder dar-lhe o Campeonato, merecia isso e muito mais. Foi por ele e para ele que o fizemos. Foi um ano muito longo, com um período complicado que não ultrapassámos, mas juntos, com a nossa união e com a força que ele nos deu lá de cima, ajudou-nos a conquistar o primeiro objetivo. Agora, vamos festejar com ele também. A festa com ele? Conhecendo-o como conhecíamos, como um espírito indomável, estaria aqui louco a festejar connosco. A maior vontade dele era festejar este Campeonato. É isso que vamos fazer. Só um grande grupo, uma grande família, consegue fazer isto”, acrescentou António Areia.

“Estou orgulhoso da equipa, mas hoje não jogámos lá muito bem… Vimos que foi difícil, são muitas coisas a passarem pela cabeça. O que aconteceu com o Alfredo [Quintana] gerou muita emoção. É difícil mas estou muito apaixonado pelo clube e pela nossa equipa. Tivemos muita ajuda de fora, todos disseram que tínhamos de voltar e jogar andebol. Não é a mesma coisa sem o Alfredo, mas dissemos que precisávamos de tentar ganhar por ele. Isso foi importante, passámos alguns dias difíceis sem o Alfredo, mas esta vitória foi importante para todos e para dedicar ao Alfredo”, salientou também ao canal do clube Magnus Andersson, técnico dos dragões.