Boletim DGS: segundo dia consecutivo sem mortes. LVT com 41% dos casos

À semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maior parte das novas infeções: são 169, o que diz respeito a 41% das infeções confirmadas nas últimas 24 horas. A região Norte conta com 122 novos casos (39)%.

A restante distribuição geográfica fica assim completa: Centro com 43 casos; Algarve com 25 casos; Alentejo com 19 casos; Açores com 22 casos e Madeira com 13 casos.