Longe vai o tempo em que Boris Johnson defendia o então conselheiro Dominic Cummings. Segundo o Sunday Times, assessores do primeiro-ministro britânico temem que Dominic Cummings alegue que o ex-patrão faltou a reuniões cruciais de combate à pandemia para escrever um livro sobre Shakespeare, de maneira a financiar o divórcio da sua segunda mulher, Maria Wheeler.

O jornal já citado escreve que funcionários do Gabinete do Governo temem que Cummings faça uso da sua presença, na próxima quarta-feira, perante um comité de membros do parlamento — cujo objetivo é investigar a resposta inicial do governo britânico à pandemia — para fazer revelações prejudiciais. O primeiro-ministro britânico faltou a cinco reuniões da Comissão para as Contingências Civis, conhecidas por COBRA, nas primeiras semanas da pandemia, no final de janeiro e no início de fevereiro de 2020, numa altura em que o vírus começou a espalhar-se no Reino Unido.

Curiosamente, em julho de 2019, num evento de campanha, Boris Johnson expressou pesar por não ter tempo, enquanto político, para terminar um livro sobre Shakespeare que planeava escrever. “Ser um político a tempo inteiro significa que não serei capaz de terminar rapidamente um livro sobre Shakespeare que tenho em preparação. Sinceramente, digo que isso vai deixar-me triste.”

O antigo conselheiro do primeiro-ministro era o braço direito de Boris Johnson e um dos mentores para o Brexit, mas foi afastado em novembro de 2020. Numa série de tweets publicado este sábado, Cummings afirmou que o governo britânico estava a seguir uma estratégia de “imunidade coletiva” até cerca de uma semana antes do primeiro confinamento nacional no Reino Unido.