O Bloco de Esquerda reuniu-se em convenção, este fim‑de‑semana, pela primeira vez desde o início da pandemia. Uma convenção que chegou a ser adiada devido à situação pandémica que Portugal vivia naquela altura — a decisão deste adiamento foi tomado em junho de 2020 e a convenção realizar-se-ia a 24 e 25 de outubro do mesmo ano.

Esta é também a primeira vez que o Bloco se reúne em convenção fora de Lisboa, desde a fundação do partido, neste caso em Matosinhos.

Devido à situação da pandemia provocada pela Covid-19 em Portugal, a convenção obedeceu a várias regras como distanciamento de cadeiras com marcação no chão, circuitos específicos de entradas e saídas do pavilhão, a obrigatoriedade da utilização da máscara e foi disponibilizado, em vários pontos, álcool gel para os presentes conseguirem desinfetar as mãos regularmente.