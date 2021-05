Um acidente de viação provocou a morte de pelo menos 14 pessoas na localidade de Cambessé, no leste da Guiné-Bissau, informou este domingo fonte da polícia, contactada a partir de Bissau.

Segundo a fonte, um camião que seguia de Bissau em direção à vila Quebo, no sul, onde ia carregar castanha de caju, despistou-se na aldeia de Cambessé e entrou pelas casas de pessoas que estavam a dormir.

O acidente ocorreu por volta da meia-noite de sábado. A polícia admite que o camião seguia em excesso de velocidade. No local, morreram 11 pessoas, incluindo o condutor do camião e o seu assistente de cabine. Os sinistrados foram transportados, primeiro para o hospital de Bafatá e alguns seguiram para o hospital nacional Simão Mendes, em Bissau.

O médico que se encontrava de serviço no hospital regional de Bafatá, Inácio Cá, disse à Lusa que logo que tomou conhecimento do acidente mandou uma ambulância para Cambessé para o transporte dos sinistrados. No trajeto de Cambessé até Bafatá, três pessoas morreram, explicou o clínico geral.

Estão internadas no hospital de Bafatá três feridos no acidente, enquanto outros três, por necessitarem de cuidados especializados, foram transferidas para o Simão Mendes, precisou Inácio Cá.