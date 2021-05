"Deste ano não passa". As tendências e a nova realidade dos casamentos em 2021

Não há registos de um ano com tão poucos casamentos em Portugal. Na impossibilidade de concretizar o dia com que sempre sonharam ou, simplesmente, de reunirem o mais imprescindível do círculo de familiares e amigos, milhares de casais desistiram de 2020 e depositaram todas as esperanças no ano seguinte.

Em 2021, multiplicam-se as bodas, as adiadas e as marcadas à primeira, e, ao fim de mais de um ano de pandemia, moderam-se as expectativas em relação ao grande dia. Casar não é o que era — há limitações no número de convidados, na disposição e organização das mesas, nas exigências feitas aos convidados e sobretudo na intensidade com que se faz a festa. Aparentemente, nada que demova a horda de nubentes determinados em dizer o tão ansiado sim.

Olhando para o ano passado, os números são expressivos — realizaram-se em Portugal menos 14.370 casamentos, o que corresponde a uma quebra na casa dos 43% face a 2019. Quem está dentro do setor espera que 2021 seja de retoma, embora ainda longe dos números do período pré-pandemia — em 2019, por exemplo, realizaram-se mais de 33 mil casamentos e, de acordo com o INE, há uma década que este indicador não fica abaixo dos 30 mil.

Qual é o melhor dia para casar? Qualquer um

Depois do desgosto do ano passado, grande parte dos casais recusa a ideia de voltar a adiar a boda. Um capricho legítimo que há muito fez prever uma sobrelotação da agenda para este ano. “Sobretudo a partir de julho, vamos ver muitos casamentos à sexta, à quinta, à quarta… Mas para muitos, deste ano não passa”, afirma Jorge Ferreira, diretor da BestEvents, empresa que no início deste mês retomou os eventos físicos no setor com a feira White Wedding, no Ateneu Comercial do Porto.