Título: O Desassossego da Noite

Autora: Marieke Lucas Rijneveld

Editora: D. Quixote

Páginas: 272

Preço: 15,50€

O Desassossego da Noite é o primeiro romance de Marieke Lucas Rijneveld, natural dos Países Baixos. Galardoado com o prémio Man Booker International Prize em 2020, chega-nos agora a Portugal pela mão da D. Quixote, e não o faz sem agitar a curiosidade dos leitores, já que, além da importância do prémio, ainda pesa o facto de Rijneveld ter sido a mais jovem autora de sempre a recebê-lo (tem 30 anos). Acrescente-se o caso paralelo da tradução de Amanda Gorman, protagonizado precisamente por Marieke Lucas.

A premissa é boa, forte e repetida. No cerne da acção, temos uma família conservadora e religiosa que se esvai enquanto tenta lidar com a tragédia da perda de um filho. A história é narrada por Cas, a irmã do meio, com 12 anos, através de quem também vemos o luto. Aliás, vemos a culpa, já que a menina rogou uma praga ao irmão, nunca pensando que se cumprisse: “pedi a Deus que Ele, por favor, levasse o meu irmão Matthies em vez do meu coelho” (p. 24). A verdade é que o gelo estava demasiado fino e o irmão de Cas morreu num acidente. A partir dali, a sua ausência aparece como fantasma perene, mas essencialmente como motor de culpa, ainda que no início se sublinhe ainda a implausibilidade da morte. À noite, a irmã ainda cogita sobre a possibilidade do engano: e se tivessem visto mal e ele acordasse enterrado?

A dor de Cas existe, então, a par da dor dos pais, que se aniquilam no luto pelo filho. Devotos, tentam fiar-se na ideia de Matthies ter sido levado por Deus, mas essa crença num propósito e numa ressurreição não bastam para superarem o desgosto. Aos poucos, afastam-se dos filhos – Cas, Hanna e Obbe – e esfumam-se na ausência do menino que perderam e, em consequência, na própria ausência. E aqui vê-se o conflito com a insuficiência da fé, que aparece como salvação em teoria, mas cujos propósitos não chegam para afastar a dor, e vê-se a convicção como coisa posta à prova. Contudo, o romance é aqui limitado, já que a religiosidade, que parece ter o propósito de conferir dureza e frieza à acção, só soa a beatice anacrónica, não deixando de espantar que uma autora tão nova tenha escrito um livro tão velho.

Assim, adultos e crianças parecem falar de um passado longínquo, e isto sem o olhar do presente que o aponte. Expressões como “Vivemos se o Senhor quiser” ou “A palavra de Deus é uma lanterna para os pés”, ao não serem imbuídas de um olhar crítico sobre a acção, provocam um texto mais estéril do que cru.

O júri do Man Booker Prize descreveu o romance como a “evocação terna e visceral de uma infância presa entre a vergonha e a salvação”. Mas, se é certo que existe o conflito entre desespero e esperança, a verdade é que muitas das opções da autora parecem questionáveis, e até de gosto duvidoso. Diz-nos a nota biográfica que Marieke passou a maior parte da sua vida a trabalhar numa vacaria, e talvez venha daí a sua tendência para os cenários escatológicos, que tantas vezes soam de forma desfasada, que parecem não ter outro propósito na narrativa para além de escavacar o natural fingindo que o nojo não existe.

As cenas repetem-se com frequência, mostrando o que parece ser, por um lado, uma descrição crua de um cenário rural com os elementos que o compõem e, por outro, uma tendência das crianças para castigar o tema. O problema é que também o leitor se sente castigado, e não se compreende porque é que a uma cena escatológica se segue outra. Se é para entrar na cabeça de uma criança, falha, porque Cas já parece demasiado velha para o fascínio infantil de quem descobre o corpo. Se é para provocar uma surpresa ou um desfasamento, falha, porque o faz de forma gratuita. A verdade é que se atropelam as referências a dejectos de animais e de humanos e chega a uma altura na narrativa em que tudo parece girar em torno disto. E, quando só há isso, há muito pouco:

“As nossas bochechas pálidas reluziam à luz da lâmpada coberta de cocó de mosca” (p. 11).

“Tudo o que escapasse do seu corpo era sem ruído, mesmo os puns” (p. 61).

“De vez em quando, imagino um homenzinho a alisar a terra batida do corte com uma rede varredora, de modo a poder jogar-se uma partida de ténis dentro de mim, e eu a conseguir fazer cocó de novo, fininho ou em forma de chouriço.” (p. 99).

“Às vezes sonho que tenho lombrigas do tamanho de cobras e com bocas de leão a saírem-me pelo ânus” (p. 123)

“apontar de propósito para um bolo moca desfeito que mais parece um poio acabado de fazer” (p. 131)

“’Mete o dedo no meu cu.’”

‘Que nojo!’

‘O pai também mete, é para eu fazer cocó. Assim já abres uma passagem’” (p. 198).

“’Ai de ti se dás um traque’, avisa.

Ao virar a cabeça, reparo que as calças do seu pijama estão esticadas à volta do púbis. Lembro-me da outra vez, quando fez um truque com a pila, e interrogo-me quantos dedos de grossura terá, se também a podemos enfiar para alargar mais a passagem.” (p. 198).

“Olha enojado para o dedo. Cheira-o.

‘É o cheiro de um segredo’, constata.” (p. 200).

“’Já fizeste cocó?´, pergunta subitamente.” (p. 212)

“Nem sequer era diarreia, era um chichi castanho. Aquilo a que o pai se refere é a um verdadeiro cagalhão, daqueles que é preciso fazer força para sair.” (p. 212).

“Se não começas a fazer rapidamente, têm de abrir um buraco na tua barriga para a merda escoar para um saquinho.” (p. 212)

“Quero soltar e prender o cocó ao mesmo tempo.” (p. 215)

“Só que em vez de um chouriço castanho e fumegante a sair do ânus e a penetrar no solo como uma minhoca grande, saem apenas umas caganitas.” (p. 224)

Não bastasse e o texto ainda está pejado de comparações desastrosas: “Apesar de dizerem coisas bonitas ao meu irmão, a morte era feia e tão indigesta como uma noz de chufa que encontrávamos, dias depois de um aniversário, algures atrás de uma cadeira ou debaixo do armário da televisão.” (p. 34).

Dá para apontar, de resto, a mão segura da autora e até a prosa escorreita, ainda que tenha deixado que a prosa escorresse para o lado errado. Talvez Rijneveld tenha querido atingir aquele propósito da literatura de dar ao leitor a possibilidade de entrar na intimidade das personagens, mas fazê-lo fora da casa-de-banho teria sido uma boa premissa.