O regresso há muito aguardado do Defender assumiu interesse redobrado com a introdução do P400e, a versão híbrida plug-in (PHEV) com 404 cv do clássico todo-o-terreno britânico, cuja procura tem sido tal que a marca se vê aflita para responder às solicitações dos clientes, pois a produção está a ser penalizada pela crise global de chips. A escassez de semicondutores, por um lado, e a ávida procura de modelos mais amigos do ambiente, em concreto versões PHEV, levam a Land Rover a pedir “paciência” aos seus clientes e a admitir que a lista de encomendas para alguns dos seus modelos se encaminha rapidamente para 12 (longos) meses de espera.

O ponto da situação foi feito pelo próprio director financeiro da Jaguar Land Rover, Adrian Mardell, na apresentação dos resultados do primeiro trimestre. Período em que, conforme relatado pela Automotive News Europe, a falta de semicondutores prejudicou a marca inglesa em 7000 unidades, que deixaram de ser produzidas e, como tal, entregues a clientes.

Reconhecendo o crescente interesse dos consumidores por PHEV, algo que é explicado pelo construtor como uma consequência das políticas europeias, com a atribuição de incentivos e benefícios fiscais na aquisição deste tipo de veículos, Mardell assumiu que alguns têm “uma lista de espera de 12 meses”. Como tal, os clientes que colocaram a encomenda têm de ser “super pacientes”, porque não é evidente quando é que os fabricantes vão conseguir aceder aos chips de que necessitam para incrementar a produção das versões mais procuradas. “Pode ser que a situação se normalize em seis, nove ou 12 meses”, reconheceu o director financeiro.

Uma das versões mais procuradas é o Defender P400e, em grande medida por disputar o mercado apenas com o Wrangler 4xe (380 cv), não se encontrando em comercialização neste momento outras alternativas tão eficazes no off-road e, simultaneamente, capazes de percorrer curtas distâncias em modo exclusivamente eléctrico (o Defender homologa 43 km, o Wrangler anuncia 50 km em ciclo combinado WLTP).

Segundo Mardell, a carteira de pedidos para o Defender totaliza mais de 20.000 unidades, cerca de 7000/mês, dado que excede em 2000 unidades as previsões iniciais do fabricante.