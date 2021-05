Em atualização

Pelo menos nove mortos e duas crianças com ferimentos graves, é o balanço mais recente depois da queda de um teleférico no norte de Itália, de acordo com as autoridades locais. A bordo seguiriam 11 passageiros, entre os quais duas crianças, que apresentam ferimentos graves e foram transportadas de helicóptero para o hospital Regina Margherita, em Turim, segundo o diário La Repubblica.

???? #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Segundo os serviços de resgate, o teleférico terá caído a cerca de 300 metros do cume da linha Stresa-Mottarone, na região de Piemonte, numa zona de difícil acesso. O acidente aconteceu pouco antes das 13h locais e as causas ainda não são conhecidas — a cabine terá chegado ao último pilar e, de seguida, num dos pontos mais altos do percurso até à montanha Mottarone, perto do Lago Maggiore, caiu, suspeitando-se que uma das cordas terá quebrado.

As duas crianças, que terão nove e cinco anos foram transportadas por duas ambulâncias aéreas para o hospital Regina Margherita. De acordo com a Sky Italia, a criança mais nova, um menino, sofreu um traumatismo craniano e um traumatismo toraco-abdominal, bem como fraturas nos membros inferiores, mas ainda está consciente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Os esforços da equipa de resgate foram dificultados pelo facto de a cabine, que tinha uma capacidade para 40 pessoas, ter caído numa zona de bosque, numa área de difícil acesso, acrescenta o Corriere della Sera, que conta ainda que um veículo de bombeiros que acedia ao local da tragédia chegou a capotar. Não há, no entanto, feridos a assinalar.

O teleférico em questão é um destino popular para turistas tanto no verão, como no inverno. Reabriu a 24 de abril após o confinamento e tinha sofrido intervenções entre 2014 e 2016, altura em que a atividade voltou a ser retomada, que incluiu avaliar o estado em que estavam as cordas e também a desmontagem das cabines. A revisão técnica custou mais de 4 milhões de euros, assinala também o Corriere della Sera. Em 2001, 40 turistas foram resgatados depois de uma das cabines ter ficado presa logo após ter deixado o terminal.

“Uma tragédia terrível, já falei com o presidente da câmara, com o diretor do Corpo de Bombeiros e com a Proteção Civil. Estamos a tentar entender o que aconteceu, mas é uma tragédia verdadeiramente terrível”, disse o ministro das Infraestrutura e dos Transportes italiano, Enrico Giovannini.

Bombeiros, helicópteros, polícias e equipas de resgate de montanha estão no local.